Втрати росії в Україні сьогодні — 2 травня 2022 — зросли. Відповідна статистика офіційно від ЗСУ доступна до ознайомлення онлайн. Дивитись, скільки російських солдатів загинуло в Україні з початку війни, а також скільки техніки окупантів знищено

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Втрати росії в Україні сьогодні: статистика від ЗСУ на 2 травня 2022 офіційно

За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, опублікованою на офіційній сторінці в Facebook, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 2 травня 2022 орієнтовно склали:

особового складу – близько 23800 (+300) осіб ліквідовано,

танків‒ 1048 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 2519 (+48) од,

артилерійських систем – 459 (+8) од,

РСЗВ – 152 (+1) од,

засоби ППО – 80 (+0) од,

літаків – 194 (+2) од,

гелікоптерів – 155 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 1824 (+28) од,

кораблі /катери – 8 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 271 (+26).

Спеціальна техніка – 38 (+6).

Крилаті ракети – 84 (+0).

Повідомляється також, що найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку.

Нагадаємо, 28 квітня ЗСУ знищили ворожий ЗРК «Стріла-10» на острові Зміїний, а 25 квітня стало відомо українська ППО збила російський літак Су-34.