Там де на вас чекають: онлайн карта, номери телефонів по областях з безкоштовним житлом для переселенців в Україні

​​В Україні стартував новий державний проєкт від Мінцифра під назвою «Там, де вас чекають». Він створений, щоб допомогти ввакуюватися, знайти житло та отримати допомогу на підконтрольній Україні території.

На сайті проекту можна переглянути кількість місць, які кожна область може запропонувати для безоплатного розселення, знайти телефони контактних центрів та звернутися по допомогу самостійно, а також подивитися інтерактивну мапу з вільними місцями по областях.

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На п’яти українських вокзалах — Київ, Харків, Одеса, Запоріжжя та Лозова, співробітники Укрзалізниці допомагатимуть з поселенням українцям та спільно з місцевими органами влади супроводжуватимуть до тимчасового житла.

Для реєстрації українців, що потребують допомоги, Мінцифра за кошти криптофонду Aid For Ukraine закупила 68 планшетів для працівників та волонтерів Укрзалізниці.

Проєкт реалізований Укрзалізницею та Офісом Президента за підтримки Міністерства цифрової трансформації.