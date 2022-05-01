Втрати росії в Україні сьогодні — 1 травня 2022 — зросли. Відповідна статистика офіційно від ЗСУ доступна до ознайомлення онлайн. Дивитись, скільки російських солдатів загинуло в Україні з початку війни, а також скільки техніки окупантів знищено

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Втрати росії в Україні сьогодні: статистика від ЗСУ на 1 травня 2022 офіційно

За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, опублікованою на офіційній сторінці в Facebook, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 1 травня 2022 орієнтовно склали:

особового складу – близько 23500 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1026 (+18) од,

бойових броньованих машин‒ 2471 (+26) од,

артилерійських систем – 451 (+15) од,

РСЗВ – 151 (+0) од,

засоби ППО – 80 (+3) од,

літаків – 192 (+2) од,

гелікоптерів – 155 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 1796 (+20) од,

кораблі /катери – 8 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 245 (+13).

Спеціальна техніка – 32 (+0).

Крилаті ракети – 84.

Повідомляється також, що найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку.

Нагадаємо, 28 квітня ЗСУ знищили ворожий ЗРК «Стріла-10» на острові Зміїний, а 25 квітня стало відомо українська ППО збила російський літак Су-34.