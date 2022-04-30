Броньовані швидкі прибули в Україну

В Україну з Великої Британії прибула перша партія броньованих швидких, придбаних за підтримки Віктора та Олени Пінчуків.

Перші броньовані авто швидкої допомоги стандарту STANAG 4569 для рятування поранених бійців та мирних громадян із зони уражень вже прибули до Львова. Вони знаходяться у розподільчому центрі Міністерства охорони здоров’я і найближчим часом поїдуть до найгарячіших точок на фронті. Ці броньовані машини можуть гарантувати доступ до найнебезпечніших місць, надійно захистити наших хоробрих медиків, воїнів та мирних громадян під час евакуації з поля бою.

Ці швидкі, які були придбані за підтримки Віктора та Олени Пінчуків, раніше належали Міністерству Оборони Великої Британії. Найбільший британський виробник швидких – компанія Venari Group переобладнала їх на реанімобілі. Співробітники Venari Group працювали 24/7 аби переобладнати ці автівки для потреб України під час війни.

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Коментуючи Віктор Пінчук зазначив: “Війна проти України – це війна проти свободи та життя. Броньовані швидкі рятуватимуть життя тих, хто боронить нашу свободу і свободу Європи. Серед інших речей, які ми робимо для підтримки наших бійців і медиків, цього ми не змогли б зробити без наших партнерів, адже такі машини нелегко знайти.

Ми вдячні Посольству України у Великобританії, компанії Venari Group та члену Парламенту Великобританії Ендрю Персі за підтримку та допомогу в реалізації цього проекту».

«Рятувати життя тих, хто рятує життя, було нашою ціллю, починаючи з 2014 року, коли ми розпочали вибудовувати систему навчання та підготовки військових медиків разом з експертами НАТО, – сказала Олена Пінчук, – інструктори Медсанбату з перших днів вторгнення працюють в гарячих точках і нашим завданням було забезпечити їх всім необхідним. Броньовані швидкі – це наступний етап, який дає можливість медикам евакуювати поранених з гарячих точок та вчасно доставляти їх в медичні заклади. Ми особисто відвідали завод, де перероблялися швидкі, та знаємо скільки зусиль було докладено для того, щоб їх доправили в Україну максимально оперативно».