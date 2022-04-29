Втрати росії в Україні сьогодні — 29 квітня 2022 — зросли. Відповідна статистика офіційно від ЗСУ доступна до ознайомлення онлайн. Дивитись, скільки російських солдатів загинуло в Україні з початку війни, а також скільки техніки окупантів знищено

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Втрати росії в Україні сьогодні: статистика від ЗСУ на 29 квітня 2022 офіційно

За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, опублікованою на офіційній сторінці в Facebook, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 квітня 2022 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 23 000 (+200) осіб ліквідовано;

танків ‒ 986 (+16) од;

бойових броньованих машин ‒ 2 418 (+29) од;

артилерійських систем – 435 (+4) од;

РСЗВ ‒ 151 (+0) од;

засоби ППО ‒ 73 (+1) од;

літаків – 189 (+2) од;

гелікоптерів – 155 (+0) од;

автомобільної техніки ‒ 1 695 (+7) од;

кораблі /катери ‒ 8 (+0) од;

цистерн з ПММ ‒ 76 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 229 (+14);

Спеціальна техніка ‒ 31 (+0);

Пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4 (+0).

Повідомляється також, що найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку.

Нагадаємо, 28 квітня ЗСУ знищили ворожий ЗРК «Стріла-10» на острові Зміїний, а 25 квітня стало відомо українська ППО збила російський літак Су-34.