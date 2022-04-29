В Україні створили сайт, на якому росіяни можуть «орендувати» житло в гарячих точках

Креативна агенція Bickerstaff.734 створила «туристичний сайт» для росіян, яким зараз недоступні Booking та Airbnb. Таким чином українці вирішили потурбуватися про «нещасних» сусідів, які тепер обмежені у тревелі.

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Тепер росіяни можуть «орендувати» житло із «виглядом із вікна» у зруйнованому Маріуполі, Харкові, Бучі чи Гостомелі.

Сайт оформлений у дизайні Airbnb російською мовою. Фільтри там обрати не вдасться, але пропозицій «на оренду» більше, ніж достатньо. При спробі забронювати квартиру, сайт перекине в чат-бот Telegram, де зібрана уся правда про війну в Україні.