У Києві від ракетного обстрілу загинула журналістка Радіо Свобода Віра Гіріч

Нажаль, в результаті ракетного удару, який російськи орки нанесли ввечері 28 квітня по Києву, загинула журналістка «Радіо Свобода» Віра Гіріч

Про це повідомив її колега Олександр Демченко. Російська ракета потрапила прямо у її будинок. Саме її тіло знайшли сьогодні під завалами будинку в Шевченківському районі столиці.

Колеги ще й впізнали її машину, яка досі стоїть біля будинку з вибитими вікнами вибухової хвилі.

– Це маленька машинка Віри Гирич – моєї колеги з Радіо Свобода. На ній пару років тому вона возила нас у Немішаєво, розповідати як шукати інформацію на окупованих територіях. Тепер Віри більше немає. Точна російська ракета потрапила у її будинок, Віра пролежала там всю ніч, а знайшли її лише зранку. Я особисто не злий і не хочу плакати, бо це мало б повтюрюватись щодня. Я просто не знаю як розповісти, якої чудової людини більше немає, – написав колега загиблої.

З її сторінки у Facebook видно, що, окрім Радіо Свобода, Віра раніше працювала в ТСН. Колеги висловлюють співчуття, пишуть багато добрих слів у її соцмережах та не можуть повірити, що Віри більше немає. «Світла пам‘ять світлій людині. А орки нехай подохнуть безславно», «Коли ми переписувалися в березні, вона казала, що у Дрогобичі, але збирається повертатися. Віра, як так(((», «Віра… така хороша і світла людина….», «Я ще й встиг все це відзняти й потім дізнатись, що поруч Іра Андросова ходить й намагається знайти Віру», «Нема слів, одні сльози і злість».

У коментарях пишуть, що в неї залишився син та батьки.

Також з її соціальних мереж відомо, що її батьки пережили російську окупацію. Віра постила фото «нової маминої кухні» та щасливі фото разом з батьками та котиком.

Не віриться, що може так бути… Батьки пережили окупацію, а донька загинула від ракети орків. Наші співчутття рідним та близьким Віри Гіріч.

Фото – Facebook

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