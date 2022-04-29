Новий канал>Новини

Манікюр на квітень 2022: ідеї дизайну в фото

Манікюр на квітень 2022: ідеї дизайну в фото

В такий складний час для країни, коли росія напала на Україну, дуже складно пам’ятати про себе та дозволяти собі приємні дрібниці, які приносили радість у мирний час. Проте, якщо ти знаходишся у безпеці і хочеш додати собі позитивного настрою, один з перевірених способів – зробити новий манікюр. Новий канал підготував для тебе ідеї для манікюру на квітень.

Манікюр на квітень 2022: 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Hey, Nice Nails! (@heynicenails)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Hey, Nice Nails! (@heynicenails)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от نادیا لویمی/مدرس ناخن (@nailartist.nadia)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от نادیا لویمی/مدرس ناخن (@nailartist.nadia)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от NAILS DESIGNER ????️#nail (@matuszewsk.a)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от IndigoDesigner Marta Szołtysik (@marcipazur)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от IndigoDesigner Marta Szołtysik (@marcipazur)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от NAILSMADE ???????? by Vi Kuznetsova (@nailsmade)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от •manicure•pedicure•free drinks (@nails.and.cocktails)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Bunny nail cafe (@bunny.nailcafe)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Bunny nail cafe (@bunny.nailcafe)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от МАНИКЮР ???? ПЕДИКЮР ???? КИЕВ (@taka_nail_studio)

Фото iStock

Читай також:

Брови 2022: що в тренді цого року

МОДА 2022: трендові кольори року

gspace маникюр модные новости на стиле
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь