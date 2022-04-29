Алекс Якутов – про рідний Маріуполь: «Задля забави кадирівці розстрілюють будинки з гранатометів»

Шеф та експерт реаліті Нового каналу «На ножах» розповів, в якому стані оселі його рідних

За кілька днів до повномасштабного вторгнення росіян в Україну Алекс Якутов відвідував рідний Маріуполь. Місто жило, розвивалось і готувалося до весни. Поки путін не вирішив його «рятувати». В березні зв’язок із рідними Алекса Якутова зник. Розпочалися страшні дні очікування і спроби витягти близьких з пекла. На щастя, вони змогли вирватися й потрапити на більш безпечну частину України цілі та неушкоджені. І досі мріють повернутися в квітуче місто на березі моря, але повертатися вже нікуди.

– Квартира мого брата вигоріла вщент. Ось цей будинок на фото з розваленим прольотом – його дім. В нього двоє дітей. Найменшій – півроку. Повертатися їм нікуди, – розповідає Новому каналу Алекс. – Сусідній будинок – моєї бабусі. Я там провів найкращі миті дитинства і маю дуже теплі спогади, пов’язані з нею і цим будинком. Там у дворі я бігав, а бабуся з вікна мене кликала на обід, і весь двір це чув. Вікна квартири виходили на два боки, і з одного було видно школу, де я вчився. Школи, на жаль, теж вже немає. На бабусин будинок скидали бомби, на відео з дрону ми побачили, що дах місцями повністю зруйнований. Ще знайшли відео, де кадирівці розстрілюють його з гранатометів. Просто так, задля забави.

Паска з прянощами з мінімуму продуктів від Алекса Якутова

Невідома доля будинку мами Алекса.

– Що з маминою квартирою – можна лише здогадуватись. У дворі базувався полк «Азов», який зараз героїчно стримує навалу росіян. З перших днів базу нещадно бомбили. Будинків поруч практично не лишилося. Вертатися, зрозуміло, нікуди, – каже Шеф. – Але найбільше шкода, що росіяни вкрали теплі спогади, пов’язані з містом. Наче навмисно вони нищать Маріуполь так, щоб ми забули, звідки і хто ми. Що в бабусиній, що в маминій квартирах зберігалося багато цінного для нас – фото, пам’ятні речі. Цього всього немає. Будинки можна відбудувати, школу – теж звести нову, але життя людей до 24 лютого не відновити. Росіяни знищили долю кожного маріупольця, усі щось втратили – спогади, житло, рідних, життя.

Салат з листя кульбаби й молодої кропиви від Алекса Якутова

Нині Шеф розуміє, що його близьким дуже пощастило вирватися з міста.

– Будинки моїх рідних розташовані на лівому березі Маріуполя, якому сильно дісталося вже з перших днів. У дворах точилися запеклі танкові бої. У місті немає живого місця. Це всі й бачать на відео, які регулярно виходять. Поки що тримається лише «Азовсталь». Усі знайомі, які евакуйовувалися з лівого берега, казали, що з правого ще можна було так-сяк виїхати. Там відкривалися якісь коридори, і люди таки виривалися, – ділиться Шеф. – Мешканці лівого берега, які дісталися підконтрольних Україні територій, проривалися лише дивом. Їх точно вели якісь вищі сили. Адже їм треба було проїхати практично все місто, повз «Азовсталь», яку постійно обстрілюють. Більшість не доїхали, були розстріляні просто в машинах. Тому багато маріупольців, рятуючи свої життя, поїхали до Росії. Бо дорогою туди росіяни принаймні не нищили колони.