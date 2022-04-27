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Проходь опитування телеглядача, щоб ми могли залишатися на зв’язку

Проходь опитування телеглядача, щоб ми могли залишатися на зв’язку

Друзі, для нас дуже важливо залишатися на зв’язку з нашими глядачами! Будемо вдячні, якщо Ви допоможете нам та дасте відповіді на декілька питань.

Опитування займе не більше 10 хвилин Вашого часу. Відповіді допоможуть нам краще зрозуміти Ваші запити до українського телебачення.

ПРОЙТИ ОПИТУВАННЯ

Опитування абсолютно анонімне, відповіді ми будемо використовувати лише в узагальненому вигляді.

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