Манікюр на квітень 2022: ідеї дизайну в фото

В такий складний час для країни, коли росія напала на Україну, дуже складно пам’ятати про себе та дозволяти собі приємні дрібниці, які приносили радість у мирний час. Проте, якщо ти знаходишся у безпеці і хочеш додати собі позитивного настрою, один з перевірених способів – зробити новий манікюр. Новий канал підготував для тебе ідеї для манікюру на квітень.
Манікюр на квітень 2022:
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