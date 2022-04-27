Манікюр на квітень 2022: ідеї дизайну в фото

В такий складний час для країни, коли росія напала на Україну, дуже складно пам’ятати про себе та дозволяти собі приємні дрібниці, які приносили радість у мирний час. Проте, якщо ти знаходишся у безпеці і хочеш додати собі позитивного настрою, один з перевірених способів – зробити новий манікюр. Новий канал підготував для тебе ідеї для манікюру на квітень.

Манікюр на квітень 2022:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hey, Nice Nails! (@heynicenails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hey, Nice Nails! (@heynicenails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????ℎ???????????????? ????????????????????-???????????????????? (@thenailloungeipswich)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????ℎ???????????????? ????????????????????-???????????????????? (@thenailloungeipswich)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????ℎ???????????????? ????????????????????-???????????????????? (@thenailloungeipswich)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от نادیا لویمی/مدرس ناخن (@nailartist.nadia)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от نادیا لویمی/مدرس ناخن (@nailartist.nadia)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NAILS DESIGNER ????️#nail (@matuszewsk.a)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от IndigoDesigner Marta Szołtysik (@marcipazur)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NAILSMADE ???????? by Vi Kuznetsova (@nailsmade)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bunny nail cafe (@bunny.nailcafe)

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