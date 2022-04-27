Леся Нікітюк — про горе Андрія Бєднякова

— Ми з Андрієм постійно спілкувалися. В принципі, завжди на зв’язку і з ним, і з Настею (Анастасія Коротка — дружина Андрія Бєднякова, — прим. ред.). Продовжили спілкуватися й під час війни. Наскільки мені відомо, на початок бойових дій Андрій був за кордоном, бо поїхав знімати програму, і він дуже хвилювався за сім’ю. Одна справа, коли ми хоча б тут, на місці, на відстані 200-300 км від родини. А коли людина десь за океаном — це дуже страшно, — розповіла Леся в інтерв’ю Славі Дьоміну. — Через деякий час він звернувся до мене: «Ти там уже зрозуміла, що і як, як працює волонтерка, кому що треба. Яка є негайна потреба?» Я сказала, що хлопцям потрібні серйозні засоби зв’язку, знадобиться ще більше 10 тисяч доларів. І він їх дав. Це лише маленька частина того, як Андрій допомагає.

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