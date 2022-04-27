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iPhone у росії перетворюється на цеглу

iPhone у росії перетворюється на цеглу

Популярний смартфон iPhone у росії перетворюється на «цеглину». Саме так Центр протидії дезінформації при РНБО України сформулював те, що багато застосунків у росії перестають працювати.

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Раніше компанії Apple закрила офіційні магазини та сервісні центри на території рф, а тепер з App Store почали видаляти популярні додатки російських компаній. Йдеться про ті застосунки, які потрапили під санкції: клієнт-банки, навігація, замовлення таксі, їжі тощо. Також вже встановлені додатки на iPhone росіян не підлягають оновленням і перестають працювати.

Деякі росіяни намагаються змінювати країну з рф на іншу, але це не допомагає. Apple активно бореться зі зламом своїх девайсів та блокує аккаунти користувачів. Невдовзі iPhone у росії буде менш корисний, ніж цеглина.

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