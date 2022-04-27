iPhone у росії перетворюється на цеглу

Популярний смартфон iPhone у росії перетворюється на «цеглину». Саме так Центр протидії дезінформації при РНБО України сформулював те, що багато застосунків у росії перестають працювати.

Програма «Повітряна тривога» оновилася: як встановити оновлення і в чому вони полягають

Раніше компанії Apple закрила офіційні магазини та сервісні центри на території рф, а тепер з App Store почали видаляти популярні додатки російських компаній. Йдеться про ті застосунки, які потрапили під санкції: клієнт-банки, навігація, замовлення таксі, їжі тощо. Також вже встановлені додатки на iPhone росіян не підлягають оновленням і перестають працювати.

Деякі росіяни намагаються змінювати країну з рф на іншу, але це не допомагає. Apple активно бореться зі зламом своїх девайсів та блокує аккаунти користувачів. Невдовзі iPhone у росії буде менш корисний, ніж цеглина.