Rescue from Explosion: програма, яка розрахує відстань до вибуху або блискавки, як користуватися

Rescue from Explosion — це програма, яку розробили українські програмісти. Воно допоможе розрахувати, чи далеко від вас стався вибух або блискавка, спираючись на швидкість звуку. В матеріалі розповідаємо, де завантажити та як користуватися Rescue from Explosion

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Rescue from Explosion: програма, яка розрахує відстань до вибуху або блискавки

В Україні запустили мобільний додаток Rescue from Explosion для прорахунку приблизної відстані від людини до блискавки або вибуху. Про це повідомив розробник Артем Бурдук на офіційній сторінці в LinkedIn.

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«Додаток дозволяє виміряти приблизну відстань від вас до блискавки/вибуху. Жодні дані воно не передає і не збирає, все працює тільки на вашому телефоні. Так, можна порахувати в голові, але з додатком, здається, простіше», — написав Бурдук.

Rescue from Explosion: як завантажити додаток

Програма Rescue from Explosion, яка дозволяє прорахувати відстань до вибуху або блискавки, вже доступна до використання. Завантажити її можна за посиланням.