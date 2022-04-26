московський суд оштрафував ТікТок та Мета за «гей-пропаганду»

Тим часом в росії продовжують ворогувати з соціальними мережами. Цього разу московський суд оштрафував TikTok і Meta. А причиною назвали «гей-пропаганду». Про це повідомляє The Economic TImes.

Сума штрафу за гей-пропаганду для TikTok становить 2 мільйони рублів. А ось саму компанію, яка володіє соцмережею, визнали винною в адміністративному правопорушенні за невидалення «забороненого контенту», а саме ЛГБТК-роликів.

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За гей-пропаганду дісталося і компанії Meta. Сума штрафу для них становить 4 мільйони рублів. Причина та ж сама – невидалення дописів з «гей-пропагандою».

Якщо вам цікаво, на якій підставі були винесено такі рішення, то розповідаємо. У росії з 2013 року існує закон, який забороняє «пропагувати нетрадиційні сексуальні стосунки серед неповнолітніх».