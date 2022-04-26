Новий канал>Новини

московський суд оштрафував ТікТок та Мета за «гей-пропаганду»

московський суд оштрафував ТікТок та Мета за гей-пропаганду

Тим часом в росії продовжують ворогувати з соціальними мережами. Цього разу московський суд оштрафував TikTok і Meta. А причиною назвали «гей-пропаганду». Про це повідомляє The Economic TImes.

Сума штрафу за гей-пропаганду для TikTok становить 2 мільйони рублів. А ось саму компанію, яка володіє соцмережею, визнали винною в адміністративному правопорушенні за невидалення «забороненого контенту», а саме ЛГБТК-роликів.

«Укрпошта» випустить марку Пес Патрон. Вартість та інші подробиці

За гей-пропаганду дісталося і компанії Meta. Сума штрафу для них становить 4 мільйони рублів. Причина та ж сама – невидалення дописів з «гей-пропагандою».

Якщо вам цікаво, на якій підставі були винесено такі рішення, то розповідаємо. У росії з 2013 року існує закон, який забороняє «пропагувати нетрадиційні сексуальні стосунки серед неповнолітніх».

новости 2022 рекомендації
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь