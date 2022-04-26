Чорнобильська катастрофа: у річницю аварії на Чорнобилі коротко про те, що відбувалося

Сьогодні, 26 квітня, в Україні відзначають 36-ту річницю аварії на Чорнобильській АЕС, яка сколихнула увесь світ. Цю подію називають однією з найбільших трагедій ХХ століття, адже вона вплинула на життя не лише Українців, а й людей у всьому світі. Наслідки радіаційного впливу відчутні і до сьогодні. Про те, що потрібно знати і пам’ятати про аварію на Чорнобильській АЕС, розповідаємо далі у матеріалі.

Чорнобильська катастрофа: як все було

26 квітня 1986 року у місті Прип’ять Київської області сталася аварія на Чорнобильській АЕС. О 01:23 ночі відбулося два вибухи на четвертому енергоблоці атомної радіостанції. Через це енергоблок був частково зруйнований, зайнялася пожежа. Величезна кількість радіоактивних речовин було викинута в атмосферу. Сила вибуху прирівнювалася до 500 бомб – таких, що колись були скинуті на Хіросіму.

На ліквідацію катастрофи було кинуло сотні пожежників та працівників аварійних служб. Пожежу намагалися загасити кілька днів поспіль, протягом усього того часу в атмосферу надходило все більше радіації. Цілком ліквідувати пожежу вдалося лише 10 травня.

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Аварія на Чорнобильській АЕС: наслідки для людей та світу

Внаслідок Чорнобильської катастрофи понад 100 тисяч жителів найближчих населених пунктів були евакуйовані, але лише на другий день. Радянська влада намагалася приховати інформацію про аварію та її наслідки. Місто Прип’ять та навколишні села стали непридатними для життя. Через високий рівень радіаційного фону багато ліквідаторів Чорнобильської катастрофи, працівників АЕС та жителів району померли від променевої хвороби. Загалом за приблизними розрахунками число померлих від аварії на ЧАЕС сягає 4000 осіб. Наслідки Чорнобильської катастрофи відчутні і досі, збільшилося число онкохворих пацієнтів.

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Чорнобильська АЕС сьогодні

Після аварії у 1986 році над четвертим енергоблоком ЧАЕС було збудовано «Укриття» більш відоме, як «Саркофаг». Кілька десятиліть воно слугувало захистом від радіоактивних речовин. Коли «Укриття» почало руйнуватися, у період з 2012 по 2019 рік було споруджено «Нову захисну оболонку» у формі арки. Місто Прип’ять та прилеглі населені пункти досі залишають непридатними для життя.

Під час повномасштабної війни росії проти України тема Чорнобильської трагедії набула нової актуальності. Адже російські війська вторглися на територію Чорнобильської АЕС, утримували персонал станції у заручниках протягом тижнів та вели там воєнні дії, які вже назвали «ядерним тероризмом».

«Навіть через стільки років ми спостерігаємо, що методи СРСР, запозичені Росією, продовжують становити загрозу для всіх довкола. Інакше неможливо пояснити причини, через які російські війська ховали боєприпаси і мінували територію навколо Чорнобильської АЕС», – заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.