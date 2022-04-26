Британія скасувала мита та квоти для України

Велика Британія скасувала всі мита та квоти на українські товари. Про це повідомила прес-служба британського уряду.

Після такого рішення Великобританії всі мита на товари, що імпортуються з України, будуть рівні нулю, а всі квоти будуть скасовані, відповідно до угоди про вільну торгівлю.

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«Зняття мит на ключові українські експортні товари, включаючи ячмінь, мед, консервовані помідори та птицю, допоможе українському бізнесу та виробникам, коли вони цього найбільше потребують», – йдеться у повідомленні.

Також Велика Британія заборонила експорт товарів і технологій, які росія могла б використовувати для «придушення героїчного народу України».