У своєму інтерв’ю до Дня Землі 2022 австралійському порталу 9news Марк Хоуден, директор Інституту вирішення проблем клімату, енергетики та катастроф Австралійського національного розповів, на які зміни австралійці і весь світ можуть очікувати протягом найближчих 10 років.

Перше – це підвищення цін на продукти харчування, конкуренція за воду на тлі дефіциту та більш поширені повені, пожежі та смертельна спека, оскільки клімат у світі прогріється на 1°C до 2°C

Марк Хоуден сказав, що на даний момент підвищення температури на 1,5 °C є «дуже ймовірним» до 2030-х років.

Це підтверджується останньою доповіддю Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (IPCC), в якій зазначено, що зміна клімату широко поширена, швидка та посилюється в усьому світі.

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«Там будуть системні наслідки по всій Австралії, майже в кожному аспекті австралійського життя», — сказав професор Хауден, пояснивши, що дефіцит води та їжі — це лише два наслідки, які будуть відчутні.

«Ми вже спостерігали зниження рентабельності в середньому на 20 відсотків у сільському господарстві через зміну клімату. Це, ймовірно, триватиме. Аналогічно з водою ми вже помітили дуже значне скорочення річкових потоків на південному сході та південному заході країни, і це, ймовірно, триватиме, посилюючи конкуренцію за воду».

Екосистеми піддаються найбільшому ризику.

Вчений-кліматолог і видатний професор біології в Університеті Маккуорі Леслі Хьюз підтримує позицію професора Хаудена і каже, що на даний момент в Австралії немає екосистеми, на яку не вплинула б зміна клімату.

З 19 австралійських екосистем, проаналізованих у дослідженні 2021 року, усі руйнувались «на певній частині свого ареалу».

Професор Х’юз сказав, що екосистеми найбільше піддаються ризику:

Дощові ліси Гондвани, що знаходяться на південному сході Квінсленда та північному сході Нового Південного Усходу

Великий Бар’єрний риф у Квінсленді

Альпійські регіони через Вікторію, NSW та Тасманію

Фото: IStock