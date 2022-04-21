Сергій Притула влаштує аукціон з продажу унікальної картини

Виручені гроші підуть на допомогу українській армії

Ведучий Нового каналу та волонтер Сергій Притула вирішив стати «арт-дилером для найкращих колекціонерів». До його штабу потрапила картина Марії Примаченко. Витвір мистецтва легендарної української майстрині вирішили продати на аукціоні, а гроші витратити на ЗСУ.

– Як ви знаєте, в мене є благодійний фонд. Він займається справами мілітарного характеру і гуманітарною допомогою, – каже Притула. – У нас у штабі є волонтер – водій Ігор. Ганяє тачки по Україні і в зону бойових дій. Якось він прийшов до директорки фонду Ані і сказав, що має картину. Запропонував продати цю картину на аукціоні, а гроші забрати у фонд і витратити на армію. Аня прийшла з ідеєю до мене. Подібним до цього ми не займалися, тож я доволі скептично поставився до пропозиції. Але Ігор таки приніс картину в офіс. Я подивився на неї і, як казав класик: «Я офігів, Валєра!» Пані та панове, то виявилася картина Марії Примаченко «Квіти виросли коло четвертого блока». Оригінал 1990-го року. Чесно! Я прозрів від цієї пропозиції. Для мене ця картина є безцінною! Це Примаченко. Картина мистецького спадку як України, так і світової культури загалом. Але Ігор каже продати її та отримати гроші на армію. Музей художниці був розбомблений орками. І я особисто двома руками «за», щоб творчість Примаченко пішла на те, щоб ми бомбили орків. Мистецтво теж каже: «Слава ЗСУ!»

Врешті команда фонду Сергія Притули прийняла рішення провести великий аукціон.

– У його проведенні нам допомагають відомі українські галеристи. Вони провели оцінку цього твору. Також будемо співпрацювати з відомим в Україні аукціонним домом, щоб все було максимально прозоро. І щоб отримати максимальний результат, – каже Сергій. – Я обов’язково повідомлю, коли ми проводитимемо аукціон. Він триватиме, думаю, днів п’ять, щоб акумулювати увагу людей зі всієї України та світу. А ще, відверто кажучи, я вбачаю певний символізм у тому, що саме ця картина була відібрана. Тому що це квіти, які виросли біля четвертого енергоблоку, а поряд з ним орки якраз рили окопи. Все дуже взаємопов’язане.

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Телеведучий вкотре подякував усім, хто будь-якими способами допомагає Україні в боротьбі проти ворога. А щодо картини озвучив один важливий момент.

– Я щиро закликаю вас долучитися до аукціону. Єдине прохання до того, хто придбає картину. Звісно, ви матимете право розпоряджатись нею, як захочете, але я б дуже уклінно вас просив зробити все для того, щоб вона залишилася в Україні, – закликає Сергій Притула. – Принагідно дякую як нашому волонтеру Ігорю, так і всім творчим людям, які долучаться до проведення аукціону. Також хочу подякувати родині Марії Примаченко за те, що вони відмовилися від своїх роялті на користь української армії. Спасибі вам усім! Все буде Україна!