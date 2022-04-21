Рецепт паски з прянощами з мінімумом продуктів від Алекса Якутова

Простий рецепт великодньої випічки, з яким впорається кожна господиня
24 квітня в Україні святкуватимуть Великдень. Неможливо уявити його без ніжної паски. Навіть під час війни українці випікатимуть цю ніжну здобу. Рецептів паски безліч. Проте в нинішніх умовах не в кожному магазині можна знайти продукти для приготування пишної здоби. Пропонуємо вам спекти ароматну паску з прянощами з мінімуму інгредієнтів, які легко відшукати в магазині та навіть на власній кухні, за рецептом експерта реаліті Нового каналу «На ножах», Шефа Алекса Якутова
Зелений борщ з першої городини від Алекса Якутова
Замість хліба: картопляний лаваш нашвидкуруч від Алекса Якутова
Інгредієнти для опари:
- Молоко – 100 мл
- Борошно – 120 г
- Дріжджі пресовані – 20 г
Інгредієнти для тіста:
- Цукор – 70 г
- Сіль – 5 г
- Яйця – 150 г (приблизно 3 шт., недрібних)
- Борошно – 350 г
- Пряна суміш – 2 г (можна будь-які спеції за смаком: кориця, гвоздика, аніс, кардамон, можна взяти суміш для глінтвейну).
- Цукати апельсинів – 50 г
- Родзинки – 90 г (цукати та родзинки можна замінити тими сухофруктами, які у вас є)
- Масло або маргарин – 50 г
Приготування паски:
- Спочатку готуємо опару. Для цього змішуємо молоко, борошно та дріжджі. Лишаємо на 2 години.
- Замішуємо туге тісто. Використовуємо опару та інші інгредієнти, крім масла та цукатів з родзинками.
- Коли тісто стане однорідним, додаємо масло. Замішуємо до еластичності.
- Останніми додаємо цукати та сухофрукти.
- Залишаємо тісто на годину. Потім робимо обминку та ще лишаємо ще на годину – підходити.
- Розділяємо тісто на частини, кладемо у паперові форми. Даємо підійти. Пасочки виростуть вдвічі.
- Випікаємо при 180 градусах до готовності. Готовність перевіряємо шпажкою – коли тісто не буде до неї прилипати, можна витягати пасочку.
За можливості вкрийте паску глазур’ю й насолоджуйтеся святковою здобою. Смачного!
Фото: Pixabay