Воєнний стан в Україні 2022: чи продовжуватимуть і до якого числа

В Україні планують продовжити воєнний стан. Відповідний законопроєкт до Верховної Ради вніс президент України Володимир Зеленський. Законопроєкт 7300 опублікували на сайті Ради 19 квітня.

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Володимир Зеленський пропонує продовжити дію воєнного стану з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб, тобто до 25 травня. Президент пояснив, що воєнний стан необхідний для юридичного забезпечення оборони України та стабільної роботи усіх структур. Попередні два укази Зеленського про воєнний стан також охоплювали періоди у 30 днів.

Нагадаємо, що воєнний стан в Україні запровадили 24 лютого після повномасштабного нападу росії на Україну. 15 березня Верховна Рада затвердила указ президента про продовження строку дії воєнного стану в Україні з 26 березня ще на 30 діб – до 25 квітня.