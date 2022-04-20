Що робити, якщо людина зникла безвісти або її взяли в полон? Інструкція

Через повномасштабну війну росії проти України після та під час окупації та у зонах активних бойових дій з’являється все більше повідомлень про зниклих та полонених українців. Національна поліція України розробила порядок подання заяви про безвісти зниклих, викрадених або полонених громадян. За кожним фактом зникнення, викрадення або потрапляння в полон орган досудового розслідування розпочинає кримінальне провадження.

Заяву про зникнення, викрадення чи взяття у полон можна подати у поліцію щойно стає відомо про такий факт. Подати заяву можуть родичі або будь-які знайомі розшукуваних осіб. Зробити це можна наступними способами:

на телефон 102 (цілодобово);

на телефон гарячої лінії 0894201867 (цілодобово);

безпосередньо звернутися до територіального підрозділу поліції;

направленням такої інформації поштою.

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У заяві потрібно зазначити усю відому інформацію про розшукувану особу, серед неї:

дата та місце зникнення особи;

анкетні дані такої особи, зокрема число, місяць і рік її народження;

прикмети особи (татуювання, шрами тощо);

які номерні речі (мобільний телефон, паспорт тощо) були в особи під час зникнення;

дані інших осіб, яким також може бути відомо про факти зникнення (викрадення, полону) особи.

Громадянам, які розшукують своїх кровних родичів, пропонують здавати біологічні зразки для проведення експертизи. необхідно мати із собою паспорт, для дитини – свідоцтво про народження. Відібрання зразків і проведення молекулярно-генетичної експертизи здійснюється лише за постановою слідчого. Експертиза проводиться за кошт держави.