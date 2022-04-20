Що таке мобілізація, коли закінчиться мобілізація в Україні 2022, скільки буде хвиль і хто під неї підлягає — про все це читай у нашому матеріалі

Все, що може знадобитися у воєнний час. Рекомендації

24 лютого за наказом володимира путіна росія напала на Україну та розв’язала повномасштабну війну. Близько п’ятої години ранку російська армія почала обстрілювати українські міста, знищуючи інфраструктуру країни та житлові квартали з мирним населенням. У зв’язку з цим Верховна Рада запровадила воєнний стан на всій території країни.

Указом від 24.02.2022 р. №69/202 Президент України Володимир Зеленський оголосив загальну мобілізацію. До виконання бойових дій було залучено майже всіх резервістів. Протягом більш як двох тижнів вони стійко захищали нашу Батьківщину від російських окупантів, завдяки чому ворогам досі не вдалося реалізувати задумані плани.

15 березня начальник Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач виступив із офіційною заявою про те, що в Україні почалася друга хвиля мобілізації. Зараз на службу призивають військовозобов’язаних інших категорій, що насамперед мають бойовий досвід.

Що таке мобілізація?

Мобілізація — це сукупність заходів, спрямованих на приведення збройних сил та державної інфраструктури у воєнний стан. Її оголошують на тлі надзвичайних обставин у країні чи світі. Мобілізація може бути загальною (проводиться в масштабі всієї держави) та приватною (проводиться на окремій території з метою підвищення бойової готовності збройних сил або окремих її формувань).

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Коли закінчиться мобілізація в Україні 2022?

Згідно з Указом Президента України Володимира Зеленського від 24.02.2022 р. № 69/202, мобілізація має бути здійснена на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської , Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей та міста Києва.

Призов військовослужбовців повинен проводитись протягом 90 діб з дня набрання чинності цим указом на всій території держави. Тобто, мобілізація в Україні 2022 закінчиться 24 травня. Однак дата може змінюватись залежно від ситуації. Якщо війна на території нашої країни триватиме, термін мобілізації буде продовжено.

Мобілізація в Україні 2022: скільки буде хвиль і хто під неї підлягає?

Закон Верховної Ради України «Про мобілізацію» прописує чотири хвилі мобілізації: