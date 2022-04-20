Евакуаційні потяги — розклад на 20 квітня 2022 доступний на сайті Нового каналу. «Укрзалізниця» щоденно здійснює рейси, щоб допомогти громадянам України виїхати з міст та населених пунктів, які перебувають під обстрілами країни-агресора росії. Список евакуаційних потягів на 20 квітня публікуємо нижче
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За матеріалами: https://fakty.com.ua