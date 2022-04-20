«Діти – Дітям»: Позитив, Горбунов, Трінчер, Машуковський та інші зірки влаштували благодійний захід для тисячі дітей

Акція відбулася 17 квітня у Львові та стала наймасштабнішою у рамках ініціативи.

Благодійний волонтерський проєкт «Діти – Дітям» заснували творчі хлопці Позитив (MOЗGI), Василь Котляров (NZK) та Андрій Безкровний (DJ Bloodless) у Кам’янці-Подільському. Їхня місія – допомога дітям-переселенцям з усієї країни адаптуватися на новому місці. За цей час «Зірковий десант», як вони самі себе кличуть, поповнився небайдужими українськими артистами, інфлюенсерами та волонтерами: вже долучилися Леся Нікітюк, Олександр Педан, Юлія Сахневич, Дядя Жора, Dima Prokopov та інші. Розширилась й географія – відбулося декілька зустрічей «Діти – Дітям» у Кам’янці-Подільському та Хмельницькому. Наступним обрали Львів, що за час війни став своєрідним центром для біженців з усіх куточків України.

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Взяти участь у львівській “Діти-Дітям” відгукнулись: Юрій Горбунов (у якості ведучого), відомі блогери Анна Трінчер, Олег Машуковський, артисти Микита Ломакін, LAUD, ROXOLANA, тіктокери Владислав Рудніцький, Анастасія Марків та інші.

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Танцювальний майстер-клас від хореографа Юлії Сахневич, анімаційна програма, флешмоб із гостями-тіктокерами, автограф-сесія з “Зірковим десантом” та артистами – все, щоб хоч на декілька годин зробити діток щасливішими та змусити їх посміхнутися. Та найголовніше – місце проведення було спеціально обладнане для безпеки маленьких гостей.

«Спочатку це була імпровізована акція. Ми вдячні, що до нас одразу долучилися небайдужі українці, наші колеги та місцеві волонтери. Це дуже важлива й добра ініціатива, головні герої якої – діти! У кожному місті ми запрошуємо місцевих дітей підтримати діток, які були вимушені покинути свій дім або взагалі залишилися без домівок. Важливо нагадувати їм, що життя триває, що вони залишаються дітьми, малювати разом мрії про майбутнє. Кожний івент – це маленьке свято: тепле спілкування з улюбленими зірками, танці, майстер-класи, ігрові зони, смаколики та подарунки. Головне – найсуворіший підхід до безпеки дітей, яких ми запрошуємо» – Позитив.

Подія відбулась за підтримки Львівської обласної військової адміністрації, Військової адміністрації Хмельницької області та компанії MOЗGI GROUP.