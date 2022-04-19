Мобілізація 2022: Зеленський підписав новий указ

Президент України Володимир Зеленський скасував весняний призов та демобілізація раніше призваних строковиків. Відповідний указ №230 Верховний Головнокомандувач ЗСУ підписав у понеділок, 11 квітня.

Згідно з цим указом, весняний призив на строкову службу в Україні скасовується. Раніше призив мав розпочатися у квітні і тривати до червня 2022 року. Також цим указом передбачено, що демобілізація раніше призваних на строкову службу відбудеться «не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації».

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