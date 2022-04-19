Де придбати марку «Русский военный корабль»? Скільки зараз коштує марка і чи Укрпошта вироблятиме їх ще

Фраза українського захисника на острові Зміїний «Русский военный корабль иди нах*й» стала гаслом війни, яку росія розпочала проти Україні. Саме тому Укрпошта вирішила увіковічнити її на своїй марці. Дизайн марки «Русский военный корабль иди нах*й» обирали всією Україною, а після затвердження Укрпошта випустила її обмеженим тиражем у мільйон екземплярів. Звичайно, українці одразу захотіли придбати собі хоча б по одній, на головпоштампах Укрпошти утворилися величезні черги. Всього за п’ять днів було продано півмільйона екземплярів.

Де придбати марку «Русский военный корабль»?

Загалом придбати культову марку «Русский военный корабль иди нах*й» можна у головпоштампах Укрпошти по всій Україні. Але поставки у різні міста були різними, тому десь марки могли вже закінчитися.

Відомо, що у вівторок, 19 квітня, Укрпошта поставила партію в 60 000 марок на Хрещатик. На їх продаж запровадили обмеження. Придбати ті самі марки можна лише в 2 листа (або 12 марок) на одного покупця. Це дасть можливість придбати марки не менш ніж 5000 клієнтам, для яких буде працювати понад 10 кас.

Також невдовзі марку «Русский военный корабль иди нах*й» можна буде придбати онлайн. Інтернет-магазин планують запустити у четвер, 21 квітня. Через спекуляції та перепродаж Укрпошта скасовує всі замовлення в інтернет-магазині — деякі з них були на більш як 30 тисяч марок, — і закликає дочекатися запуску оновленого поштового маркету цього тижня, щоб зробити замовлення знову, але вже набагато зручніше.

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«Ви отримаєте додаткове сповіщення і зможете оформити покупку повторно, проте не більше як 3 листи на 1 замовлення. Багато покупок з однієї адреси будуть блокуватись», — йдеться у повідомленні Укрпошта.

Такі міста та області як Донецька, Луганська, Херсонська, Крим — отримають трохи пізніше після закінчення бойових дій. Вінниця, Івано-Франківськ, Житомир, Рівне, Черкаси, Кропивницький — продали свій запас і отримають додатковий тираж до кінця тижня.

Скільки зараз коштує марка «Русский военный корабль»?

Номінал марки — 23 гривні по Україні та 45 гривень за кордон залишається незмінним. А ось вартість на торгівельних майданчиках може сягати до 2000 доларів.

Чи випускатиме Укрпошта марку «Русский военный корабль» ще?

У середу Укрпошта отримає останню партію з типографії в 300 тисяч +, з яких не менш ніж 100 тисяч надійде в інтернет-магазин, решта поїде по регіонах.