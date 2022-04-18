Вика Маремуха беременна! (фото)

Учасниця «Супер Топ-модель по-українськи» (Новий канал), блогерка Вікторія Маремуха поділилась в Instagram романтичною світлиною з чоловіком, на якій виразно помітний вагітний животик

«Зроблено в Україні з любов‘ю! Made in Ukraine with love!», – підписала Віка ніжне фото.

Відмітимо, що наразі Маре знаходиться в Тайланді.

Майбутніх батьків в коментарях під фото привітали друзі пари: Даша Квіткова, Таня Пренткович, яка, до речі, зараз також чекає на малюка, Вова Остапчук, Сергій Нікітюк, Мішель Андраде та багато інших.

Фото: vicky_mare