Що робити, якщо… Постав запитання психологу онлайн та отримай експертну відповідь

Новий канал готує новий діджитал-проект «Що робити, якщо…», в рамках якого можна буде анонімно поставити запитання професійному психологу в соцмережах каналу й отримали експертну пораду

Війна в Україні: корисні матеріали по темі

Уже 1,5 місяці в Україні триває війна. Мільйони людей вимушені були залишити свої домівки, а мільйони, які залишилися, щодня з жахом і вірою в ЗСУ скролять стрічку новин. Велика кількість українців до цього часу знаходяться під постійними обстрілами. Комусь вдалося вирватися з окупованих росіянами міст, хтось переїхав на Західну Україну, а хтось перетнув кордон із дітьми, залишивши чоловіків боронити Батьківщину.

У всіх своя історія, але кожен українець, хоч де б він зараз знаходився, перебуває в стані постійного стресу. Проте не кожен готовий відкрито зізнатися, що потребує психологічної допомоги. Та навіть не кожен з тих, хто готовий, знає, кому та як поставити запитання, що його переслідують щохвилини.

Що робити, якщо поведінка дитини змінилася? Як допомогти малечі подолати страх та панічні атаки?

Як поговорити з підлітком, якщо ви помітили зміни в його поведінці?

Чи нормально зараз постити фото зі свого життя у соцмережах?

Чи маю я право зараз сміятися?

Як зберегти стосунки з коханим на відстані?

Як впоратися із втратою близької людини?

Про синдром відкладеного життя. Про панічні атаки. Про відчуття провини просто за те, що намагаєшся радіти життю… І таких запитань тисячі.

Саме тому ми створюємо проект «Що робити, якщо…»: щоб кожен українець міг отримати професійну допомогу та експертну відповідь на ті запитання, які його хвилюють.

Як це працює?

Ви можете поставити запитання (жодних обмежень!) у соцмережах Нового каналу – анонімно чи відкрито, ми згрупуємо їх за темами і разом із психологом знімемо серію роликів, в яких він детально на все відповість.

Ми знаємо, інколи може здаватися, що ваша проблема, ваші запитання не такі значущі та важливі, як у інших, однак це зовсім не так! Якщо вас щось турбує, якщо маєте запитання, на які хотіли б отримати відповідь експерта, пишіть нам просто зараз. Немає тем, які наразі не на часі, немає важливих та не важливих запитань та проблем. Важливі всі, важливий кожен!