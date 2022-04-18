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Що робити, якщо… Постав запитання психологу онлайн та отримай експертну відповідь

Що робити, якщо… Постав запитання психологу онлайн та отримай експертну відповідь

Новий канал готує новий діджитал-проект «Що робити, якщо…», в рамках якого можна буде анонімно поставити запитання професійному психологу в соцмережах каналу й отримали експертну пораду

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Уже 1,5 місяці в Україні триває війна. Мільйони людей вимушені були залишити свої домівки, а мільйони, які залишилися, щодня з жахом і вірою в ЗСУ скролять стрічку новин. Велика кількість українців до цього часу знаходяться під постійними обстрілами. Комусь вдалося вирватися з окупованих росіянами міст, хтось переїхав на Західну Україну, а хтось перетнув кордон із дітьми, залишивши чоловіків боронити Батьківщину.

У всіх своя історія, але кожен українець, хоч де б він зараз знаходився, перебуває в стані постійного стресу. Проте не кожен готовий відкрито зізнатися, що потребує психологічної допомоги. Та навіть не кожен з тих, хто готовий, знає, кому та як поставити запитання, що його переслідують щохвилини.

Що робити, якщо… Постав запитання психологу онлайн та отримай експертну відповідь

Що робити, якщо поведінка дитини змінилася? Як допомогти малечі подолати страх та панічні атаки? 

Як поговорити з підлітком, якщо ви помітили зміни в його поведінці?  

Чи нормально зараз постити фото зі свого життя у соцмережах? 

Чи маю я право зараз сміятися?

Як зберегти стосунки з коханим  на відстані? 

Як впоратися із втратою близької людини?

Про синдром відкладеного життя. Про панічні атаки. Про відчуття провини просто за те, що намагаєшся радіти життю… І таких запитань тисячі. 

Саме тому ми створюємо проект «Що робити, якщо…»: щоб кожен українець міг отримати професійну допомогу та експертну відповідь на ті запитання, які його хвилюють.

Як це працює?

Ви можете поставити запитання (жодних обмежень!) у соцмережах Нового каналу – анонімно чи відкрито, ми згрупуємо їх за темами і разом із психологом знімемо серію роликів, в яких він детально на все відповість.

Ми знаємо, інколи може здаватися, що ваша проблема, ваші запитання не такі значущі та важливі, як у інших, однак це зовсім не так! Якщо вас щось турбує, якщо маєте запитання, на які хотіли б отримати відповідь експерта, пишіть нам просто зараз. Немає тем, які наразі не на часі,  немає важливих та не важливих запитань та проблем. Важливі всі, важливий кожен!

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