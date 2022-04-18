PYSANKA: Благодійний проєкт для збору коштів на потреби постраждалих від війни дітей

Благодійна організація «Українська студентська ліга» розпочала проєкт PYSANKA, суть якого полягає у благодійному зборі коштів для потреб постраждалим від війни дітям та на закупівлю гуманітарної допомоги й медикаментів у фронтові та прифронтові зони.

Чому саме писанка?

Здавна цей елемент української культури мав магічну добру силу й слугував оберегом.

До організованих нами майстер-класів з писанкарства у Львові долучилося вже понад 50 внутрішньо переміщених дітей. Ми хочемо відволікти їх від жахіть війни, від пекла, з якого вони вибрались. В благодійному проєкті також беруть участь професійні писанкарі та медійні українські зірки.

Як кожен може допомогти проєкту?

На нашому сайті ви побачите унікальні писанки, створені українськими дітьми, та прочитаєте неймовірні історії війни. Ви можете пожертвувати будь-яку суму. Усі виручені гроші підуть на підтримку України. Проєкт триватиме з 17 по 24 квітня на сторінках Української студентської ліги.