PYSANKA: Благодійний проєкт для збору коштів на потреби постраждалих від війни дітей

Благодійна організація «Українська студентська ліга» розпочала проєкт PYSANKA, суть якого полягає у благодійному зборі коштів для потреб постраждалим від війни дітям та на закупівлю гуманітарної допомоги й медикаментів у фронтові та прифронтові зони.
Здавна цей елемент української культури мав магічну добру силу й слугував оберегом.
До організованих нами майстер-класів з писанкарства у Львові долучилося вже понад 50 внутрішньо переміщених дітей. Ми хочемо відволікти їх від жахіть війни, від пекла, з якого вони вибрались. В благодійному проєкті також беруть участь професійні писанкарі та медійні українські зірки.
На нашому сайті ви побачите унікальні писанки, створені українськими дітьми, та прочитаєте неймовірні історії війни. Ви можете пожертвувати будь-яку суму. Усі виручені гроші підуть на підтримку України. Проєкт триватиме з 17 по 24 квітня на сторінках Української студентської ліги.