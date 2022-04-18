Концерт для України на Новому каналі: Коли дивитись?

25 квітня о 23:00 Новий канал покаже благодійний «Концерт для України» в Бірмінгемі

Поки українці борються з окупантами, весь світ підтримує нас та допомагає чим може. Вчора всесвітньо відомі музиканти об’єдналися та провели благодійний концерт зі збору коштів для України в Бірмінгемі. На концерті виступили поп-зірки Ед Ширан, Каміла Кабелло, Ніл Роджерс, Емілі Санде.

– Дуже дякую, що прийшли, – сказав Ед Ширан, звертаючись до 8-тисячної аудиторії та глядачів телеканалу ITV. – Це така важлива справа, і для мене велика честь бути тут.

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Крім того, в концерті взяли участь Snow Patrol, Беккі Хілл, Грегорі Портер, Палома Фейт, Том Оделл та The Manic Street Preachers. Приєдналася до них і українська артистка Джамала, виконавши свій хіт «1944», який приніс їй перемогу на «Євробаченні» у 2016 році.

– Щиро дякую всім музикантам за підтримку України, за те, що стоїте разом з Україною, бо це справды важливо для нас, – зауважила після виступу артистка.

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Як повідомили організатори, під час концерту вдалося зібрати 16 мільйонів доларів. Ці гроші надійдуть до фонду допомоги українським біженцям.

Вмикайте Новий канал 25 квітня о 23:00, аби подивитися благодійний концерт