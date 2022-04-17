200 тисяч для ЗСУ на футбольному мерчі: відомий гуморист організовує благодійні розіграші

Учасник Improv Live Show (Новий канал) Валентин Міхієнко продає футбольний мерч, а на виручені кошти купує речі для військових

Щоб підтримати військових, які захищають Україну від російської армії, багато людей почали шукати в себе раритетні речі та продавати їх на благодійних розіграшах. Серед них — український гуморист, учасник Improv Live Show, яке показує Новий канал, Валентин Міхієнко.

«Це космос!»: Сергій Притула – про найбільший донат для його фонду

Повне досьє на Віталія Кіма: біографія, кар’єра, особисте життя, прогноз на майбутнє від астролога та таролога

— Українці й так скидають гроші на армію, але якщо давати їм ще й якісь «смаколики», то це взагалі приємно. Тож коли мені написав друг і сказав: «Є футболка з підписом Андрія Шевченка, давай розіграємо», я відповів: «Авжеж, давай». І зрозумів, що в мене є ресурс — багато знайомих, які можуть поділитися інформацією. Записав відео, мене підтримали дуже багато медійних пацанів і дівчат. Взагалі без жодних питань усі погодилися репостнути, за що дуже їм дякую, — розповів імпровізатор. — Ми розіграли футболку, зібрали десь 190 тисяч грн. Участь у розіграші коштувала 500 грн, хтось міг кинути більше. Один чувак закинув 20 тисяч, тобто в нього було 40 шансів на виграш. А потім мені написав знайомий з Сумщини: «Я бачив, що недавно розіграли золоту медаль Кубку УЄФА (медаль за перемогу «Шахтаря» в Кубку УЄФА розіграв колишній футболіст «Шахтаря» Юрій Вірт, — прим. ред.) за 220 тисяч грн, давай я тобі закину ще 50 тисяч, щоб футболка коштувала приблизно так само». Люди дуже підтримували, багато хто писав: «Я кидаю 500 грн, але футболка мені не потрібна, просто допомагаю».

Першу футболку виграв чоловік з Дніпра. Під час особистої зустрічі, коли Валентин передавав виграш, переможець розіграшу подарував імпровізатору наступний лот.

— Він дістав з пакета іншу футболку й каже: «Я взагалі фанат цієї всієї футбольної двіжухи, в мене є футболка «Ювентуса» з підписами учасників команди 2008-2009 років». І віддав її на розіграш. За неї ми зібрали 57 тисяч гривень. Вийшло менше, бо… ну хто такі «Ювентус», і хто такий Андрій Миколайович Шевченко? — посміявся Міхієнко. — Другу футболку виграв чувак, якого звати Андрій, він навчається у Польщі та реально фанатіє від «Ювентусу».

Творець «Карткового будинку» знімає документалку про окуповану Київщину

Гуморист обіцяє: попереду — багато розіграшів з дуже класними лотами.

— Зараз чекаємо на них. Відкрию невеличку таємницю: вони йдуть з Англії. А розіграш буде вже не в мене на сторінці, а в Instagram «Львы на джипе», — зізнався учасник гумористичного шоу на Новому каналі. — Зібрані гроші докидаємо до тих, що збираємо на стримах, і закуповуємо все необхідне для ЗСУ. У нас є дуже багато заявок, запитів на допомогу. Це і бронежилети, і приціли, і тепловізори, і військовий одяг, взуття. Все, що можемо дістати по всій Україні й не тільки, дістаємо й відправляємо на допомогу нашим Збройним силам.