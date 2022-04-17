Новий канал>Новини

200 тисяч для ЗСУ на футбольному мерчі: відомий гуморист організовує благодійні розіграші

200 тисяч для ЗСУ на футбольному мерчі: відомий гуморист організовує благодійні розіграші

Учасник Improv Live Show (Новий канал) Валентин Міхієнко продає футбольний мерч, а на виручені кошти купує речі для військових

Щоб підтримати військових, які захищають Україну від російської армії, багато людей почали шукати в себе раритетні речі та продавати їх на благодійних розіграшах. Серед них — український гуморист, учасник Improv Live Show, яке показує Новий канал, Валентин Міхієнко.

«Це космос!»: Сергій Притула – про найбільший донат для його фонду

Повне досьє на Віталія Кіма: біографія, кар’єра, особисте життя, прогноз на майбутнє від астролога та таролога

— Українці й так скидають гроші на армію, але якщо давати їм ще й якісь «смаколики», то це взагалі приємно. Тож коли мені написав друг і сказав: «Є футболка з підписом Андрія Шевченка, давай розіграємо», я відповів: «Авжеж, давай». І зрозумів, що в мене є ресурс — багато знайомих, які можуть поділитися інформацією. Записав відео, мене підтримали дуже багато медійних пацанів і дівчат. Взагалі без жодних питань усі погодилися репостнути, за що дуже їм дякую, — розповів імпровізатор. — Ми розіграли футболку, зібрали десь 190 тисяч грн. Участь у розіграші коштувала 500 грн, хтось міг кинути більше. Один чувак закинув 20 тисяч, тобто в нього було 40 шансів на виграш. А потім мені написав знайомий з Сумщини: «Я бачив, що недавно розіграли золоту медаль Кубку УЄФА (медаль за перемогу «Шахтаря» в Кубку УЄФА розіграв колишній футболіст «Шахтаря» Юрій Вірт, — прим. ред.) за 220 тисяч грн, давай я тобі закину ще 50 тисяч, щоб футболка коштувала приблизно так само». Люди дуже підтримували, багато хто писав: «Я кидаю 500 грн, але футболка мені не потрібна, просто допомагаю».

200 тисяч для ЗСУ на футбольному мерчі: відомий гуморист організовує благодійні розіграші

Першу футболку виграв чоловік з Дніпра. Під час особистої зустрічі, коли Валентин передавав виграш, переможець розіграшу подарував імпровізатору наступний лот.

— Він дістав з пакета іншу футболку й каже: «Я взагалі фанат цієї всієї футбольної двіжухи, в мене є футболка «Ювентуса» з підписами учасників команди 2008-2009 років». І віддав її на розіграш. За неї ми зібрали 57 тисяч гривень. Вийшло менше, бо… ну хто такі «Ювентус», і хто такий Андрій Миколайович Шевченко? — посміявся Міхієнко. — Другу футболку виграв чувак, якого звати Андрій, він навчається у Польщі та реально фанатіє від «Ювентусу».

Творець «Карткового будинку» знімає документалку про окуповану Київщину

Гуморист обіцяє: попереду — багато розіграшів з дуже класними лотами.

— Зараз чекаємо на них. Відкрию невеличку таємницю: вони йдуть з Англії. А розіграш буде вже не в мене на сторінці, а в Instagram «Львы на джипе», — зізнався учасник гумористичного шоу на Новому каналі. — Зібрані гроші докидаємо до тих, що збираємо на стримах, і закуповуємо все необхідне для ЗСУ. У нас є дуже багато заявок, запитів на допомогу. Це і бронежилети, і приціли, і тепловізори, і військовий одяг, взуття. Все, що можемо дістати по всій Україні й не тільки, дістаємо й відправляємо на допомогу нашим Збройним силам.

 

 

новини нк новости
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь