Пісні українських артистів про війну в Україні: добірка нових пісень про війну

З 24 лютого уся Україна бореться проти повномасштабної війни, яку розв’язала росія. Хтось захищає країну зі зброєю в руках, хтось рятує людей у лікарнях, хтось допомагає волонтерською роботою, хтось бореться на інформаційному фронті, а хтось піднімає бойовий дух українського народу своєю творчістю. Протягом останніх тижнів українські артисти активно почали випускати пісні про війну, Україну та боротьбу. Новий канал підготувала добірку таких сильних треків, від яких просто мурахи по тілу.

MELOVIN – «Не зволікай»

«В ніч з 23 го на 24 лютого я не спав. Я відкрив подарунок від своїх фанатів, та збирав великий Lego рояль всю ніч. Перший вибух я почув 1:53 та написав про це в чат своїй команди! Мене заспокоїли, та ніхто цьому не надав значення. В 5:57 другий вибух, від якого почали тремтіти вікна! Ряд сильних вибухів та гучний свист! Я подзвонив команді, це всі чули! Зайшовши в інтернет, ми побачили офіційну інформацію від нашої влади! Інформацію, що почалася війна і Росія відкрила вогонь під виглядом «спеціальної миротворчої місії» для захисту українців!

Але це брехня! Нас не має від кого захищати та рятувати! Але ні, вже є! Від агресії Росії! Під ранок ми почали швидко збирати свої речі. Забрав із собою свого кота, та в 8 ранку ВЖЕ виїхали до Львова! Те, що ми бачили на вулиці не вкладалося у нас в голові! Люди були в паніці, тисячі машин, багатокілометрові затори, черги, щоб заправити машину. Росія хоче геноциду Українців! Це не мирна операція! Нам не потрібна Росія та її режим! В нас ніколи не було проблем із російською мовою як вони це кажуть у своїх МЕДІА. Я російськомовна людина, народився в Одесі, навчався в українській школі! Мене ніхто не притісняє! Я люблю свою країну! І мені не потрібен Путінський «мирний» режим. Він вбиває своїх друзів та мою націю!»

Настя Каменських – «Я – Україна»

«Українці! Щодня болить все більше, але ми все витримаємо! Ми сильні! Лише тримаючись духом і серцем ми зможемо. Не забудемо жодного, хто в ці дні пішов у вічність! Тримаймося, як би важко не було. Сьогодні кожен з нас — це Україна!»

Monatik – вірш «From U to Z»

«За время войны совсем забыл, но сегодня взял, настроился и вспомнил, что слова и мысли имеют силу!!! Вот, что сегодня пытаюсь поселить у себя в голове. Хочу поделиться. Хочется верить, что мир прийдет и мы его увидим наяву. Важно не забывать и помнить всегда!!! Повторюсь! Слова и мысли имеют силу. Пусть этот день и ночь будут спокойной для Украины! И все последующее. Сейчас очень сложно, но важно веру не терять. Веру в то, что все будет прекрасно у каждого из нас. Все буде Україна!»

Саша Чемеров та Женя Галич – «Досить»

Саша Чемеров: «Пісня «Досить» як і попередній сінгл «Прокинься» виявилася пророчою. Написана 4 роки тому у Лос-Анджелесі, для іншого українського артиста, з яким ми не спрацювалися, тож пісня залишилась зі мною. За день до війни ми зустрілись з Женею Галичем у Києві і я запропонував йому приєднатися до мене. А вже на одинадцятий день війни, після жаху геноциду який вчиняють російські нацисти, ми записали її у Львові. Цією піснею я хочу підтримати наших славетних воїнів та кожного українця! Разом – ми непереможна сила! Величні духом та вільні! Час прийшов!»

Женя Галич: «Страх і паніка вже пройшли. Лишились злість і гнів. Все, що було в моєї родини, моїх друзів, сусідів – все забрали, зруйнували. Наші діти перестали боятися вибухів, вони до них звикли. Звичайні речі, типу гарячої води і нормального ліжка стали дивом. Для «мразоти» стала дивом наша боротьба. Управляти і командувати стадом овець набагато простіше і звичніше, ніж підкорити вільних, думаючих і об‘єднаних любов‘ю до своєї країни людей. Інформаційні раби ніколи не зможуть протистояти думаючим людям. Вони вже бояться».

«Антитіла» – альбом «MLNL»

«Сьогодні ми змінили свої музичні інструменти на зброю. Вони вторглись в нашу державу. Вони підло атакували міста по всій нашій країні. Вони вбили тисячі наших громадян і продовжують це робити сьогодні. Вони століттями знищували наших людей, землю, культуру, державність. Але ми, попри завищену імперську величність, досі чинимо потужний спротив, і будемо його чинити ЗАВЖДИ. Антитіла готували новий альбом відчуваючи незворотність жахливих подій, яким хотіли надихати і підтримувати український народ, підносити українську культуру в світі. Сьогодні ми змінили свої музичні інструменти на зброю для захисту України і приєднались до ЗСУ».

Сергій Бабкін – «Я Солдат» (2022 version)

«НАЙТАЛАНОВИТІШИМ ВОЇНАМ СВІТУ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ!!! СЛАВА ЗСУ!!!»

Сергій Бабкін – «Далі ми самі»

Також Сергій Бабкін випутив на початку квітня пісню «Далі ми самі», яку було написано та записано у березні 2022 року у місті Дніпро, куди Бабкін разом з родиною був вимушений евакуюватись з Харкова.

– Не цією піснею я хотів розпочинати свій творчий 2022 рік, – зізнався Сергій Бабкін. – Як і всі ми, українці, не так уявляв свою весну. Але творчість і мистецтво ніколи не зупиняються, як би боляче не було, як би не було складно. Воно є, воно існує незалежно від обставин. Воно резонує, плаче та кричить. Все відчуває та все чує. Ця пісня назавжди для мене залишиться особливою. Нагадуватиме мені про сьогоднішні дні, про те, що нам усім довелося пережити, що назавжди змінило наше життя.

«СКАЙ» – «Не Відступати і Не Здаватись»

«Україна встоїть і переможе рашистів – окупантів! Бо за нами правда! Ми на своїй землі і нам чужого не треба! Не Відступати і Не Здаватись!Нам більше нічого боятись!»

Артем Пивоваров – «Не твоя війна»

«Все закінчиться … Україна, моя люба ! Рідна! Непереможна!»

Go_A – Kalyna

«Калина — символ України, що супроводжував наш народ з прадавніх часів. Сенси, пов’язані з нею, передавались з покоління в покоління в легендах та піснях. Зламана калина була знаком тривоги та біди, а наруга над нею ганьбила людину. Її дбайливо оберігали, адже існувало повір’я, що вона росла лише у добрих людей. Предки вірили, що калина має силу, яка несе безсмертя та здатна об’єднати покоління у боротьбі зі злом. Пісня «Калина» — це послання світу, який має об’єднатися заради майбутнього. Отримані нами кошти будуть перераховані у фонди допомоги українцям, які постраждали від війни».

ROXOLANA – І СіЮ / I SeeYou

Марія Яремчук – «Дорога воїна»

«Моя власна маленька внутрішня війна за незалежність вилилась на папір цею піснею. це важливо для кожної людини – в якийсь момент стати окремою одиницею, знайти себе, взнати себе… бути собою. часом ця свобода не дається задурно. зараз як ніколи відчутно, що країна – це теж живий організм. і маючи таку складну історію, такий тернистий шлях , Україна, замість стати на коліна, завжди обирала йти дорогою Воїна. наша мова, культура, традиції – як живий щит. і я маю розкіш сьогодні писати і творити українською».

TamerlanAlena та Andi Vax – «Моя Україна»

TamerlanAlena: «Ця пісня ллється з наших сердець, з душі. Вона про любов – але вже не до коханого, а до рідної Батьківщини. “Вставай, моя Україна, у мене одна єдина» – без зайвих слів… Зараз нам всім дуже складно та боляче, але важливо тримати стрій та незламну віру в перемогу. Ми пишаємося тим, що ми українці – найсильніша нація в усьому світі. Ми витримаємо та зовсім скоро відсвяткуємо перемогу. Залишилось ще трохи».

Макс Барських – «Буде весна»

«Сегодня МЫ ВСЕ – УКРАИНА! Мы клетки одного организма, именно поэтому каждая потеря бьет прямо в сердце, каждая победа позволяет перевести дыхание…Я верю, мы непобедимы, и благодарю каждого солдата – вы бесстрашные воины, вы наша Надежда. Я благодарю каждого Украинца за силу и стойкость. Мы очень талантливая нация и у каждого украинца есть свое секретное оружие, мое – это музыка».

ТНМК і Kozak System – «Мамо»

«Про що співати під час війни? Про неї й співати. Танок на майдані Конґо презентує сингл “Мамо”, колаборацію з українським гуртом KOZAK SYSTEM.В цій пісні йдеться про те, що український солдат повертається на день додому й обіцяє мамі, що все буде добре».

Олег Скрипка – «Героям слава!»

«Шановне Українське Вояцтво! Звитяжне Козацтво! Волонтери та волонтерки! Українці – україночки та все прогресивне людство! Слава вам! Ви нищите ворога всім фронтам! Та наближаєте той час, як світ очиститься від цього хибного протуберанця історії.

Вуаля, на ваше озброєння пісенька кричалка.

Слава Україні!Героям Слава! російський корабель…

Гасла – відомі всьому світові, а нам вже рідні.

Тож будемо незламні духом та невпинно направляємо потвор тим курсом, на який вони заслуговують.

Перемога з нами!»

Павло Табаков – «Забирайся війна»

«Забирайся, війна!» – пісня, народжена з великого болю і великої боротьби, які переживає український народ, та водночас з великої віри у перемогу України».

Karta Svitu — «Крила»

Віктор Вінник і МЕРІ – «Герой»

GARNA – Моя земля

Співачка та авторка пісень GARNA (Альона Левашева), відома своєю участю у нацвідборі на Євробачення-2020, представляє трек «Моя земля». Артистка вірить в те, що наша країна витримає весь біль та розквітне після закінчення війни.

«Моя земля не плаче… Моя земля не плаче Велику силу бачить. Моя земля не плаче Що біль для тебе значить», – співає GARNA.

Музику та слова до треку співачка написала сама, саунд продюсер – Юрій Левашев.

Оля Цибульська – Минає день

Співачка Оля Цибульська презентувала пісню «Минає день» в підтримку українцям, чиє кохання забрала війна. Відео до пісні – зворушлива переписка пари, де з першої хвилини війни змішалися пронизливий біль, страх і відданість, які щодня проживають мільйони українців вже понад місяць. Історія пари на відео зібрана з сотень скріншотів реального листування підписників Олі, а фон – справжні фото їх самих, щасливих та закоханих, які співачка збирала на своїй сторінці в Instagram.

«Мені страшно так, як і кожному з нас. І, попри великий словниковий запас, не вистачає слів, аби описати жах і біль війни. Але любов не перестає. І кожне ваше смс, кожне слово і зізнання – це фронтові листи, які публікуватимуть в книжках після перемоги. Любіть! Це зараз життєво необхідно. Я поруч і я дуже вас люблю. А вечорами молюся, щоб кожен і кожна поверталися живими. Все обов’язково буде Україна! Ми переможемо!» – звертається до прихильників Цибульська.



Арсен Мірзоян – Моя країна

KAZKA – I’M NOT OK

KAZKA випустила кліп I’M NOT OK про почуття кожного з нас під час війни. Він починається зі звуку сирен, які так набридли за цей місяць:

– Ми не “окей”. Щодня ми дивимось у вічі страху і продовжуємо боротьбу за мирне небо над рідною Україною на всіх фронтах! Мільйони українців перебувають у постійній небезпеці. Українські міста руйнують, враг забирає безневинні життя та культурне наслідки України.Pray for Ukraine! Pray for Ukraine now

SOWA – «Сльози, то моя зброя»

Своєю місією SOWA вважає підтримувати дух людей власною творчістю і робити свою справою. Саме цим і зайнялася співачка: не варто сидіти і чекати, треба діяти тут і зараз, допомагати людям тим, що ти вмієш робити.

«Я пам’ятаю ту ніч, коли я прокинулася від того, що затряслася земля. Було чути вибухи, і над моїм будинком пролітали ракети. Я зрозуміла, що краще бути під звуками сирен, аніж в чужій країні. Попри всі проблемі ти на рідній землі, разом зі своїми рідними та своєю сім’єю», – поділилася SOWA.

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