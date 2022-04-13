Володимир Шумко – про волонтерство на звільненій Київщині

Актор Improv Live Show розповів, як із друзями завозив допомогу в раніше окупований Іванків

Тільки разом, допомагаючи одне одному, ми переможемо жорстокого ворога. Особливої підтримки потребують люди, які пережили окупацію. Хтось допомагає фінансово, хтось морально, а хтось їздить до тих людей особисто. Свою історію розповів учасник Improv Live Show, яке показує Новий канал, Володимир Шумко.

– Ми з друзями взяли хліб, воду, ковбасу, солодощі для дітей, смартфони та SIM-карти, засоби гігієни, памперси, ліки, засоби першої необхідності, корм для тварин. Поїхали в Іванків, який звільнили від окупації, – розповідає Вова. – Люди нам розповіли, що такого жахіття, як у Бучі, в них не було. На щастя. Але там були кадирівці, які грабували. Хліба місцеві не бачили, на жаль, дуже давно. Воду їм підвозив місцевий фермер. За це йому велика дяка. Жителі збіглися до нас поспілкуватися й пообійматися. Дехто фотографувався зі мною. Собаки теж хотіли уваги. Зізнаюсь, я вперше в житті бачив таке. Ви собі не уявляєте. Просто піднімаєш руку, а вони збігаються, аби їх погладили. Не просять їсти, а просто хочуть уваги, ласки.

«За 1,5 місяці ми допомогли військовим на 350 мільйонів»: Сергій Притула – про волонтерство

«Люди самі привозять все необхідне»: Леся Нікітюк — про роботу свого координаційного центру

Гуманітарну допомогу хлопці вивантажили в місцевій школі.

– У школу потім будуть приходити місцеві жителі та брати те, що їм потрібно, – каже Шумко. – Але багато роздали й просто на вулицях. Неможливо відмовити, коли до тебе виходять і просять хлібину чи ще щось. Важко…

Потім Вова Шумко з однодумцями поїхали в ще одне селище.

– На жаль, там не було знаку, а я на нервах і емоціях забув, як воно називається. Їхати туди було нелегко й довгенько, – згадує імпровізатор. – Ми бачили підірваний міст, розбиті дороги, розгромлені будинки. Майже в усіх жителів того селища позабирали мобільні телефони, порозбивали майно, яке не могли вивезти. Розграбовували все! Навіть мед з пасіки діставали, а самі пасіки нищили. На багатьох воротах були написи: «Тут живуть люди і діти», але вони не зупиняли окупантів. Це жахливо! Один із жителів цього селища сказав нам: «Не потрібен мені смартфон, привезіть краще гранат та зброї. Раптом повернуться, то буде чим їх «мочити»!» Таке вражає!