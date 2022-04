Стрілянина в Нью Йорку: що відомо на 13 квітня 2022

У вівторок, 12 квітня о 8:30 ранку у нью-йоркському метрополітені відбулася стрілянина. Про це повідомили у The New York Times.

Невідомий чоловік відкрив каністру в метро Нью-Йорка на станції «36th Street», де лінії D, N і R проходять через район Сансет-Парк, в результаті чого вагон наповнився димом. Потім підозрюваний розпочав стрілянину. Сам невідомий був у протигазі та в зеленій куртці.

#BREAKING Several people shot in #Brooklyn – subway

Police also confirms that explosive devices are present at the 36th Street station. Possible terror attacks pic.twitter.com/eNBUZwJ0Jw

— ???????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????? ☀ (@MArizanti) April 12, 2022