росія стягує авіацію на аеродром Липецьк-2: де це на карті і навіщо вони це роблять

Липецьк на карті — де знаходиться? Навіщо росія стягує туди авіацію? Читай, що відомо про аеродром Липецьк-2

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У Липецькій області на аеродромі «Липецьк-2» російські війська нарощують кількість бомбардувальників та винищувачів. Порівняно з кінцем березня кількість авіаційної техніки збільшилася вдвічі. Згідно супутникових знімків, нині там розміщено більше 30 літаків. Причому в кінці березня техніка займала лише одну парковку, в той час як друга частина аеродрому була порожньою.

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Липецька область розташована в центральній частині європейської території рф. Вона не має безпосереднього кордону з Україною і межує з Воронезькою, Курською, Орловською, Тульською, Рязанською, Тамбовською областями. Однак росія активно використовує військовий аеродром «Липецьк-2» у війні проти України. Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ журналістам, з цього аеродрому армія рф атакує українські міста на східному напрямку.

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Також за останні дні було помічено перебазування авіації й біля кордону України. На знімках з Воронежа за 9 квітня видно Су-34, які там базуються постійно в складі 47 авіаполку (має загалом 24 Су-34). Звідти вони вилітали на бомбардування Харкова. Також видно 9 Су-27/35, які туди перебазували. Можна відзначити й появу Су-34 в Бельбеку.