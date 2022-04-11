Гаубиця Zuzanna: характеристики самохідок, які можливо отримає Україна від Словаччини

Словаччина можливо продасть Україні самохідні гаубиці Zuzana. Про це розповів міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, повідомляє DW.

Зараз ведуться перемовини між Братиславою та Києвом про можливий продаж 16 155-міліметрових самохідних гаубиць Zuzana. Вони можуть вражати цілі на відстані понад 30 кілометрів та робити 5 пострілів за хвилину.

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Українські військові мають швидко розібрати у експлуатації цих гаубиць, адже кілька років тому Україна купила чеські самохідні гаубиці DANA M2, які, фактично, є такими ж модернізованими установками, але адаптованими до стандартів НАТО.

Також, за словами міністра оборони Словаччини Ярослава Надь, Україна обговорює зі Словаччиною і можливий ремонт у країні-сусіда пошкодженої української військової техніки, зокрема танків Т-72.