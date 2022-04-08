Глава метро Києва запропонував меру перейменувати 5 станцій через війну в Україні

Очільник «Київського метрополітену» і депутат Київської міської ради Віктор Брагінський пропонує меру Києва перейменувати 5 станцій. Йдеться про ті станції, назви яких з історією росії чи Білорусі.

«Наші люди укриваються на «Дружби народів», поки ця так звана «дружба народів» вбиває їх земляків, сусідів, родичів та нищить нашу країну. Такого не може бути […] Переконаний, що профільна комісія з питань найменувань спільно з громадськістю обере достойні назви та увіковічнить наших героїв!» – написав очільник «Київського метрополітену».

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Віктор Брагінський пропонує перейменувати наступні станції «Київського метрополітену»: «Дружба народів», «Площа Льва Толстого», «Берестейська», «Мінська» та «Героїв Дніпра».

У соціальних мережах українці вже підтримали таку ідею та висувають свої пропозиції назв станцій столичного метро, зокрема, можна зустріти і варіант «Чорнобаївка».