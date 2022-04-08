Будинок Саші Литвин під Києвом зруйнували та пограбували російські окупанти (Відео)

Фіналістка «Супер Топ-модель по-українськи», бьюті-блогер Саша Литвин показала у своєму Instagram, що зробили з будинком її батьків у Київській області російські «визволителі». Добре, що сама Саша та її родина зараз у безпеці!

На фото та у відео видно розгромлені меблі, зруйновані стіни, сходи, розбите скло… «А тут була дитяча, – чути коментарі батька Саші на відео. – Ці меблі ми робили своїми руками».

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«Мої батьки все життя працювали, – написала Саша Литвин. – Думаю, як і ваші. Моєму батькові дали квартиру ще на початку 2000-х, де ми прожили 15 років. І півроку тому батьки продали нашу велику квартиру, бо мріяли «зустріти старість» у своєму маленькому сімейному будинку. Зустріли. Тільки не старість. Зустріли “російський мир”. Будинка немає. Мені та моїй сім’ї абсолютно насрати на стіни, дах, ліжко чи нову кавомашину. Нам шкода наші спогади, наш шлях, який ми пройшли як сім’я.

Винесли все, що можна було підняти: телевізор, мамині шуби та каблучки, навіть кросівки, і ті сп***или. Єдине що забрав тато з дому – фотоальбом. Власне, у новому будинку ми також плануємо вішати наші сімейні фотографії.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саша Литвин (@aleksandra.litviin)

Мені подекуди навіть смішно… Росіяни, ви настільки злиденна нація, у всіх проявах – як фінансових, так і духовних. Сміття та виродки цього світу.

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А ще звертаюся до всіх своїх знайомих – з ким ми перетиналися по роботі, на зйомках, модельних поїздках та контрактах. Чого ви мовчите? Де хоч один із вас? Ах так, ви бл*** поза політикою.

Навколо будинку валяються двохсоті, але як би сказали в Росії – втрат немає».