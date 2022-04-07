Українська співачка номінована на Berlin Music Video Awards

ULIANA ROYCE з кліпом «Мои правила» номінована в категорії BEST ART DIRECTOR на Berlin Music Video Awards

Berlin Music Video Awards (BMVA) — це фестиваль і мережевий захід для режисерів, режисерів, художників, музикантів і шанувальників музичного відео, який щорічно проводиться в Берліні (Німеччина). Чотириденний захід складається з музичних відеомарафонів, живих виступів, діджейських сетів, різноманітних майстер-класів та моди. BMVA підкреслює, що будь-хто може взяти участь – якість, оригінальність та різноманітність будуть винагороджені.

Увага, фейк: Оля Цибульська та Іван Дорн стали жертвами російських пропагандистів

Макс Барських вже зі зброєю (Фото)

Кліп ULIANA ROYCE «Мои правила» наразі набрав на YouTube більше 8 млн переглядів.

ULIANA ROYCE з кліпом «Мои правила» номінована в категорії BEST ART DIRECTOR. Цікаво, що у цій номінації також представлений популярний бельгіський співак Stromae, якого ви точно знаєте за треком «Alors on dance».

Фронтмен гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин показав свій знищений окупантами будинок