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Карта культурних втрат України: зруйновані росією історичні об’єкти та пам’ятки

Карта культурних втрат України: зруйновані росією культурні об'єкти та пам'ятки

Карта культурних втрат України показує всі зруйновані російською армією історичні об’єкти та пам’ятки в нашій країні. Ступінь втрат доступна для перегляду в режимі онлайн

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В Україні запустили онлайн-карту культурних втрат 

Український культурний фонд запустив інтерактивну карту культурних втрат нашої держави у війні з росією. Вона показує масштаби руйнації історичних об’єктів і пам’яток армією російської федерації.

«Відтепер чи не усі руйнації, які російська армія нанесла культурній спадщині України можна буде переглянути в режимі реального часу. Така візуалізація їхніх злочинів вкотре буде доводити, що росія – брехлива країна-терорист, яка, всупереч будь-яким міжнародним правилам ведення війни, міжнародним конвенціям, нищить геть усе на своєму шляху. Також маємо надію, що ця карта стане вагомим аргументом під час дискусій з партнерами про виключення рф з лав різних міжнародних культурних організацій чи об’єднань», – сказав Владислав Берковський, виконавчий директор Українського культурного фонду.

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Карта культурних втрат України: зруйновані росією культурні об’єкти та пам’ятки

За попередніми підрахунками, станом на 1 квітня 2022 року понад 150 різних пам’яток та об’єктів культури були частково пошкоджені або повністю знищені внаслідок повномасштабного військового вторгнення росії на територію вільної України.

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За інформацією Українського культурного фонду, до наповнення онлайн-карти культурних втрат України може долучитися кожен бажаючий. Якщо ви стали свідками знищення культурної спадщини під час збройної агресії російської федерації проти нашої Батьківщини, надсилайте фото- або відеодокази до Міністерства культури та інформаційної політики через ресурс: https://culturecrimes.mkip.gov.ua. Після підтвердження інформації, дані будуть відображені на інтерактивній карті.

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