Приймала пологи в темряві: як лікарка-героїня рятувала людей у Бучі

Лікарка-терапевтка Ірина Язова допомагала людям, незважаючи на непрості умови, в яких вони всі опинилися

Повномасштабна війна, яку росія розв’язала проти України 24 лютого, показала людей з різних сторін. Багато хто відкрив у собі небачены раніше мужність та відвагу, як лікарка з Бучі Ірина Язова. Про неї розповіла на своїй сторінці у Facebook журналістка Вікторія Куриленко.

— У другому під’їзді мого будинку в Бучі на вулиці Тарасівській живе лікар-терапевт Ірина Язова – струнка, витончена мама трьох дітей. Прості люди, які виявили мужність у непростих ситуаціях, часто залишаються поза кадром. Іра не з тих, хто знімала відоси на тлі танків, руїн, пацієнтів, яких рятувала, але, думаю, вона якраз і заслуговує на нагороди та медалі, — розповіла Вікторія. — П’ятого березня у наш будинок принесли пораненого сусіда — росіяни прострелили йому обидві ноги. Чотири дні Володимир лежав у під’їзді нашого будинку, а Іра — звичайний лікар-терапевт, не хірург, не військовий медик — його перев’язувала, знеболювала, добувала ліки. Коли мій чоловік притягнув Володимира ввечері, він повернувся і сказав: якщо сьогодні вночі пораненого не забере швидка, то він не доживе до ранку. Але Володимир дожив до ранку і до евакуації за кілька днів, бо поряд була Іра – вона його лікувала, виходжувала, рятувала. #ДобріІсторії. Як колишня волонтерка АТО Даша Корнієнко зі США допомагає українським воїнам: «Поїхала у воєнторг і скупила все» #ДобріІсторії. З подіуму Prada — у військові медики: як Лев Улесов рятує людей на передовій

Під час війни Ірина вперше в житті прийняла пологи — у темряві та без води.

— У нашому будинку залишилася вагітна жінка на дев’ятому місяці. І так сталося, що її дитина вирішила народитися на 12-й день війни, коли в Бучі вже не було ні світла, ні води, ні газу, ні бригади акушерів – нічого. Але була Іра. Вона ніколи не приймала пологи, але в процесі ніхто про це не здогадувався, — продовжила розповідь журналістка. — Для породіллі вона була втіленням впевненості, і ніхто не знав, лише сама Іра, як страшно їй було тієї ночі. А раптом асфіксія та обвиття пуповиною, а раптом розрив та втрата крові? Акушерська експрес-бригада нашого будинку (лікар-терапевт + дизайнер + домогосподарка) зустріла в цьому світі маленьку Алісу. Вона народилася в темряві та холоді знеструмленого будинку, але все пройшло чудово. За кілька днів мама й дитина евакуювалися.

На руках лікарки були й інші діти — сім’я з Ірпеня, яка вирішила евакуюватися машиною через Бучанський залізничний переїзд, але там її зупинили російські війська, завернули назад і почали стріляти по машині. Влучили у людей на задньому сидінні: жінці прострелили гомілку на виліт, а півторарічній дівчинці глибоко поранили ногу.