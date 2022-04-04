Вирвавшись з-під бомб, Instagram-зірка кіт Степан зібрав 10 тисяч доларів допомоги: як це було?

Нещодавно кіт Степан жив у Харкові й викликав захоплення в зірок. Брітні Спірс, Леся Нікітюк ті інші знаменитості постили фото котика. Його життя було ідеальним. Але 24 лютого Степана разом з його хазяйкою вирішили «рятувати» путін і російська армія, скидаючи бомби на мирний Харків. Через постійні обстріли вусатий блогер був змушений спочатку ховатися по підвалах, а потім тікати з хазяйкою за кордон. Оговтавшись, Степан почав збирати гроші на допомогу тваринам, які постраждали від війни. Новий канал продовжує розповідати #ДобріІсторії, і сьогодні – одна з них, про Степана та його вусату щедрість.

Об’єднані заради добра

– Це була спільна ідея – зібрати гроші, – розповідає Зоя Жерельнікова, PR-менеджерка Zagoriy Foundation. – Степан хотів допомогти, а разом із партнерами це робити ефективніше. Кіт Степан, Всесвітня асоціація інфлюенсерів та Zagoriy Foundation об’єдналися заради спільної мети.

На допомогу чотирилапим

– Напрямок був визначений за бажанням Степана. Він дуже переймається долею українських тварин, тому були обрані відповідні бенефіціари. Звісно, зараз важко надавати допомогу через перебої в логістиці, нестачу їжі та інші проблеми, пов’язані з війною. Але ми віримо, що нашим одержувачам вдасться втілити задумане, – продовжує вона. – Кошти були зібрані менше ніж за тиждень! Буквально за кілька днів аудиторія кота Степана активізувалася, і спільними зусиллями люди зібрали 10 000$. #ДобріІсторії: 19-річний студент під час війни став добровольцем тероборони #ДобріІсторії. Олександр Педан: «Стали на справжню інформаційну війну проти російських ботів

Плани на майбутнє