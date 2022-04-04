«Мільйон на батальйон»: Валентин Міхієнко з друзями у прямому ефірі зібрали майже півтора мільйони гривень на ЗСУ

Кошти хлопці витратять на броніки, форму, тепловізори, квадрокоптери та все необхідне для наших воїнів на передовій

Без гумору нікуди! Навіть під час війни потрібні розрядка й позитив. Учасник Improv Live Show Валентин Міхієнко з хлопцями на YouTube-каналі «Львы на джипе» і настрій людям піднімають, і гроші на ЗСУ збирають.

– Ми з командою робимо стрими, – розповідає Валік. – Щодня намагаємося виходити в прямий ефір. Лише інколи один вихідний собі можемо зробити. Намагаємося залучати також когось із зірок – наших друзів. Під час стриму ми обговорюємо актуальні новини, стан одне одного, жартуємо, читаємо коментарі, відповідаємо на запитання. У нас є система донатів. Люди кидають гроші на картку. Можуть написати повідомлення, ми їх читаємо, відповідаємо. Дехто просто кидає гроші.

Кошти для військових хлопці збирають на кожному прямому ефірі.

– Якщо зайти зараз на канал «Львы на джипе» в YouTube, то під кожним стримом є інформація, куди можна кинути гроші, – каже Міхієнко. – Все, що збираємо, знаходиться у нас. Цими грошима ми намагаємося покрити запити від різних військових частин на фронті. Взагалі, зараз дуже багато запитів. Ми збираємо для ЗСУ на броніки, форму, тепловізори, квадрокоптери, все потрібне на передовій. Купуємо, контролюємо і навіть перевіряємо самостійно. Не можемо собі дозволити, щоб броніки, наприклад, були погані. Тож якщо маємо можливість, беремо й вибірково, по плиті дістаємо з тих броніків і відстрілюємо на полігоні. Щоб цю партію точно можна було відправляти військовим.

Один зі стримів гумористів став суперособливим.

– Це був стрим із Льошею Дурнєвим, – розповідає Міхієнко. – Вийшли в прямий ефір, жартували, класно проводили час, слово за слово… І в якийсь момент нагадали глядачам, що збираємо гроші. Льоша запитав: «А скільки вже за час ефіру накапало?» Ми відкрили картку і, коли дивилися її, люди почали скидати дуже багато грошей! Надсилали кошти з різних куточків і на картку, і на PayPal, і на валютну картку. Зрозуміли, що саме зараз чітко побачимо результат нашої роботи. Глядачі накидали півмільйона! Ми були шоковані. А коли зібрався мільйон, ду-у-уже зраділи! Цей момент можете подивитись на відео. Жартували, що зібрали «мільйон на батальйон». Загалом за стрім назбиралось майже півтора мільйони гривень.

Якщо хочете класно й весело провести час, отримати психологічну розгрузку і ще й задонатити кошти на ЗСУ, то вмикайте прямі ефіри хлопців «Львы на джипе».