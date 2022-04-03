Миколаїв зазнав ракетних ударів: вибухи пролунали 3 квітня 2022

Вибухи у Миколаєві пролунали 3 квітня близько 13:00

«Російські військові завдали кілька ракетних ударів по Миколаєву», – повідомив міський голова Сєнкевич. – Збираємо зараз дані. Не публікуйте ніяких фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела. Якщо хочете поділитись інформацією – пишіть мені у приватні повідомлення на Facebook».

Карта бойових дій в Україні 3 квітня: де йдуть бої на 39-й день війни

Одесу обстріляли окупанти з повітря: вибухи і що про це відомо

Чекаємо на появу офіційної інформації стосовно наслідків ракетного удару у Миколаєві 3 квітня.

Віталій Кім відмітив у ТГ-каналі, що інформація стосовно ракетних ударів у Миколаєві буде опублікована 4 квітня.

До Славутича увійшли ЗСУ: звільнене від окупантів місто перевірятимуть