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Миколаїв зазнав ракетних ударів: Що відбувається в місті

Миколаїв зазнав ракетних ударів: вибухи пролунали 3 квітня 2022

Вибухи у Миколаєві пролунали 3 квітня близько 13:00

«Російські військові завдали кілька ракетних ударів по Миколаєву», – повідомив міський голова Сєнкевич. – Збираємо зараз дані. Не публікуйте ніяких фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела. Якщо хочете поділитись інформацією – пишіть мені у приватні повідомлення на Facebook».

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Чекаємо на появу офіційної інформації стосовно наслідків ракетного удару у Миколаєві 3 квітня.

Віталій Кім відмітив у ТГ-каналі, що інформація стосовно ракетних ударів у Миколаєві буде опублікована 4 квітня.

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