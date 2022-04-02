Вночі 2 квітня Полтава та Кременчук потрапили під ракетний обстріл армією рф. Подробиці, інформацію про жертв та постраждалих читай в нашому матеріалі

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З 24 лютого в Україні триває повномасштабна війна, яку розв’язала росія за наказом володимира путіна. Порушивши норми міжнародного права та всі принципи моральності, армія росії почала обстрілювати українські міста та села, знищуючи інфраструктуру, обстрілюючи житлові квартали та вбиваючи мирне населення.

Спочатку кремль планував захопити Україну за три дні. Але армія рф, яка позиціонувалася, як одна з найпотужніших у світі, показала свою абсолютну слабкість. Так, раніше ми писали, що Збройні сили України знищили військову російську техніку на більш ніж 10 мільярдів доларів.

Ракетні удари по Полтаві та Кременчуку вночі 2 квітня

Незважаючи на свою очевидну поразку, яка наближається з кожним днем, армія рф продовжує бомбардувати українські міста та села. Цієї ночі, з 1 на 2 квітня, окупанти завдали ракетних ударів по Полтаві, а вранці літаками атакували Кременчук. Про це розповів голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

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За попередньою інформацією Луніна, армія рф випустила не менше 4 ракет по двох інфраструктурних об’єктах Полтави. Також він додав, що промислові об’єкти Кременчука були атаковані трьома ворожими літаками.

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Голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що ситуація на Полтавщині зараз під контролем. Після нічних ударів у Полтаві поранених та загиблих немає, у Кременчуці є постраждалі, їхня кількість уточнюється.

Окрім того, Лунін завив, що під час останньої тривоги Збройні сили України збили ворожі ракети у різних частинах Полтавщини.