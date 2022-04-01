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Верещук запропонувала вручити російським військовим, які рили окопи в Рудому лісі, премію Дарвіна

Верещук запропонувала вручити російським військовим, які рили окопи в Рудому лісі, премію Дарвіна

Віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук запропонувала висунути російських окупантів на премію Дарвіна. Про вона голова Міністерства реінтеграції повідомила у своєму Facebook.

Йдеться про російських військових, які окопалися в лісах біля Чорнобильської АЕС, зокрема, про Рудий ліс.

«Премія Дарвіна – це віртуальна щорічна премія, яку присуджують особам, які найбезглуздішим чином загинули або втратили здатність мати дітей, і, таким чином, позбулися можливості зробити свій внесок у генофонд людства (хто не знає, подивіться у Вікіпедії). Номінанти мають забезпечити свою дурну смерть самостійно та в оригінальний спосіб.  Так от. Вважаю, що російські військовослужбовці, які рили окопи в лісі в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, цілком заслуговують бути номіновані на Премію Дарвіна цьогоріч. Бо вони добровільно отримали такі дози радіації, наслідки яких їм будуть пояснювати лікарі в спеціальних захисних костюмах. Це той випадок, коли ворог вселяє жах через тирсу у нього в голові», – проявила трохии чорного гумору пані Верещук.

Нагадаємо, 29 березня агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило, що російські війська підняли радіоактивний пил Рудого лісу в Чорнобильській зоні відчуження. Вони були без засобів захисту, що може мати фатальні наслідки для здоров’я. Пізніше у ЗМІ почали з’являтися повідомлення про те, що рашисти окопалися у Рудому лісі біля Чорнобиля, землі якого має високий рівень радіації. 31 березня підрозділи російських окупантів виїхали з території ЧАЕС, забравши із собою полонених службовців Національної гвардії України, які охороняли об’єкт.

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