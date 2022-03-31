Брюс Вілліс припиняє акторську кар'єру через хворобу: офіційна заява сім'ї

Зірка йде з кінематографу назавжди

Американський актор Брюс Вілліс завершує свою акторську кар’єру. Причиною такому рішенню стала хвороба 67-річної знаменитості. Про це стало відомо з Instagram старшої доньки актора Румер.

«Дивовижні шанувальники Брюса, як родина ми хочемо повідомити вам, що в нашого любого Брюса виникли певні проблеми зі здоров’ям, і нещодавно йому діагностували афазію, яка впливає на його когнітивні здібності. Внаслідок цього та ретельно все обдумавши, Брюс припиняє свою кар’єру, яка означала для нього дуже багато. Це дуже непростий час для нашої сім’ї, і ми дуже цінуємо вашу незмінну любов, співчуття та підтримку. Ми проходимо через це як сильна родина та бажаємо залучити й його фанів, оскільки знаємо, як багато він означає для вас, а ви – для нього. Як завжди говорив Брюс, «живи на повну», і разом ми збираємося саме так і вчинити», – запевнила родина Вілліса.

Звернення до шанувальників Брюса Вілліса підписали його дружина Емма, а також ексдружина актора – Демі Мур та його п’ять доньок.

Афазія — розлад мовлення, який може виникнути внаслідок локального ураження кори головного мозку, що асоціюється з відповідною мовною діяльністю. Є симптомом деяких хвороб. Афазію найчастіше спричиняє крововилив у кору головного мозку (інсульт), однак вона теж може розвинутись унаслідок травми головного мозку, а також пухлини, абсцесу тощо.

Фото: Getty Images

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