Як поїхати від війни до Португалї? Маршрути, умови та корисні посилання

Виїжджаючи за кордон у пошуку безпечного прихистку, багато українців обирають сусідні з Україною країни – Польщу, Словаччину, Угорщину, Румунію та Молдову. Але для тимчасового прихистку варто розглянути і інші країни, адже наші сусіди прийняли вже багато українців, які рятуються від війни. Зокрема, увагу можна звернути на Португалію. Тому давайте розберемся, як потрапити до Португалії, скільки та в якому статусі там можна перебувати та чого чекати від уряду.

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Як потрапити до Португалії?

Українці та члени їхніх сімей з біометричним паспортом можуть подорожувати безпосередньо до Португалії. У кого немає біометричного паспорта, має подати запит на видачу єдиного туристичного документа (TVU), що відповідає «salvo conduto». Цей документ має абсолютно винятковий характер, видається лише у випадках виправданої терміновості та може бути виданий лише португальським посольством. Щоб отримати цей документ, ви повинні звернутися до посольства Португалії в країні, де перебуваєте:

Посольство Португалії у Варшаві

Телефон: +(48 22) 511 10 10/11/12

Телефон (екстрено): +(48) 781 159 430

varsovia@mne.pt

Посольство Португалії в Бухаресті

Телефон: +(40) 21 230 41 18

Телефон (екстрено): +(40) 746 22 44 55

bucharest@mne.pt | sconsular.bucareste@mne.pt

Посольство Португалії в Братиславі

Телефон: +(421) 220 768 454

bratislava@mne.pt

Посольство Португалії в Будапешті

Телефон (екстрено): (0036) 306019706

Загальний номер: (0036) 12017616 /7/ 8

budapeste@mne.pt | sconsular.budapeste@mne.pt

Які права мають українські переселенці в Португалії?

Португальська держава застосувала режим тимчасового захисту для громадян України та їхніх сімей, які не можуть повернутися до своєї країни через стан війни. Коли вони прибувають до Португалії, їм присвоюється особливий статус про тимчасовий захист (Título de Proteção Temporária), який включає автоматичне призначення:

Виду на проживання (Título de Residência)

Номера платника податків (NIF)

Ідентифікаційного номера соціального страхування (NISS)

Номера пацієнта Національної служби охорони здоров’я (SNS).

Ці ідентифікаційні номери дають доступ до системи охорони здоров’я, освіти, права на роботу, соціальний захист тощо.

Захист діє протягом початкового періоду в один рік, який може бути продовжений ще на один рік за умови, що обставини, які не дозволяють людям повернутися в свою країну, продовжують існувати.

Отримати вид на проживання може не тільки сам заявник, а й члени його сім’ї, в тому числі і без українського громадянства. З документів українцям потрібен закордонний паспорт. Також для оформлення знадобляться інші документи, які нададуть на місці. Після збору біометричних даних, про які громадянин буде сповіщений, інформація передається до Imprensa Nacional-Casa da Moeda, яка видає картку та надсилає до Служби з питань іноземців (SEF) для доставки громадянам.

Деталі та постійні оновлення: https://portugalforukraine.gov.pt/

Спільноти для діаспори українців:

https://www.facebook.com/groups/1832356113758345/

https://t.me/uainpt

Якщо у вас немає свого транспорту, як дістатись до Португалії?

Для в’їзду та отримання статусу тимчасового захисту в Португалії громадянам України необхідно заповнити наступну форму:

Ця інформація дозволяє привозити людей у регулярний та організований спосіб, а також гарантуватиме прийом після прибуття відповідно до визначених потреб.

Потрапивши на територію Португалії, вам необхідно отримати особливий статус про тимчасовий захист (Título de Proteção Temporária), який включає автоматичне призначення виду на проживання. Наразі запити оформлюються лише особисто в Національних центрах підтримки інтеграції мігрантів у Лісабоні, Порту, Фару та деяких делегаціях Служби з питань іноземців (SEF).

Що ще треба врахувати при в’їзді?

Якщо ви користуєтесь авіа, врахуйте те, що вам, можливо, доведеться заповнити медичну форму. Також, можливо, доведеться надати сертифікат про вакцинацію чи здати ПЛР, антиген-тест на Covid-19. Проте уточнюйте цю інформацію.

Куди звернутися, щоб подати заяву на тимчасовий захист?

Ви можете відвідати делегації з питань іноземців та прикордонної служби, розташовані в трьох національних центрах підтримки мігрантів (CNAIM), у Лісабоні, Фару та Порту.

Адреса, CNAIM Лісабон: Rua Álvaro Coutinho, 14, 1150 – 025 Лісабон Адреса, CNAIM Фару: Loja do Cidadão, Mercado Municipal, 1.º Piso, Largo Dr. Francisco Sá Carneiro, 8000-151 Faro Адреса, CNAIM Порту: Av. de França, 316, Edifício Capitólio, 4050-276 Porto

Вам також слід зв’язатися з Консульським відділом екстреної допомоги

+351 217 929 714 | +351 961 706 472

gec@mne.pt

sosucrania@acm.gov.pt

Більше деталей: https://portugalforukraine.gov.pt/

У якому банку Португалії можна відкрити рахунок?

Без виду на проживання можна відкрити карту в банку Revolut.

Ще один варіант рахунку – електронний гаманець. Він дозволяє проводити транзакції 6 місяців без комісії.

Швидко відкрити рахунок і отримати картку в банку Португалії не вийде. Виняток можуть зробити, якщо до переїзду у вас були контракти з компаніями з ЄС або ви вели бізнес як ФОП в Україні і у вас є декларації з податкової.

Зв’язок та інтернет

Купити сім-карту можна в магазині мобільних телефонів/ремонту мобільних телефонів, або в магазині, де є товари першої необхідності, фрукти та овочі.

Вартість – 5-7 євро, інтернету вистачить на місяць. Це найшвидший варіант, паспорт чи інший документ, при цьому пред’являти не потрібно. Проте там є спеціальні умови: після місяця вартість збільшиться. Тому цей варіант ідеальний саме для тимчасового користування.

Для тих, кому менше 25, є тариф від компанії Nos, він називається WTF, вартість 10 євро та 3 місяці інтернету, потім потрібно буде поповнювати щомісяця. Для оформлення потрібно зайти до офіційного магазину NOS, вони є у всіх торгових центрах. А також у великих торгових центрах та супермаркетах можна знайти стійки, де продають сім-карти. Для оформлення потрібний паспорт. Поповнити таку сім-карту можна, купивши картку для поповнення в Papelaria (магазин газет та журналів). Якщо у вас є португальський банківський рахунок, можна поповнити через банк.

Зазвичай вартість сім-карти варіюється від 14 до 18 євро на місяць.

Пункти прийому біженців

Верховний комісарiaт з питань міграції (ACM) координує розміщення людей, які потребують допомоги, безпосередньо з системoю соціального збезпечення (ISS).

Ви можете відвідати три Національні центри підтримки мігрантів (CNAIM) у Лісабоні, Фару та Порту.

CNAIM Лісабон: Rua Álvaro Coutinho, 14, 1150 – 025 Lisboa

CNAIM Фару: Loja do Cidadão, Mercado Municipal, 1.º Piso, Largo Dr. Francisco Sá Carneiro, 8000-151 Faro

CNAIM Порту: Av. de França, 316, Edifício Capitólio, 4050-276 Porto

Розклади: https://www.acm.gov.pt/pt/-/cnai-centro-nacional-de-apoio-ao-imigrante

На цю адресу можна надіслати заявку на житло: sosucrania@acm.gov.pt

Також можна спробувати пошукати безкоштовне тимчасове житло за запитом на сайтах refugees.casafari.com , ukrainetakeshelter.com та Airbnb (пишете їм запит – покривають вартість бронювання у деяких випадках).

Група допомоги в пошуку бюджетного та безкоштовного житла: https://facebook.com/groups/666488044505011/

Що потрібно для оренди житла в Португалії?

Вам потрібно укласти контракт. Для цього достатньо мати NIF (номер платника податків), декларацію про доходи, поручителя, тощо. Контракти укладаються довгострокові. Мінімум на рік. Але, згідно із законом, ви можете його розірвати через 4 місяці, попередивши за 2 місяці.

Домовитися про оренду без контракту практично неможливо. Контракт дає вам насамперед захист та гарантію, що вас не виженуть із орендованої квартири і також не підвищать ціну. Без контракту будь-якої миті вас можуть просто виставити на вулицю або задерти ціну, і ви нічого не зробите. З контрактом власник навіть не може зайти до квартири без вашого дозволу.

Які бувають контракти за терміном?

Зазвичай, якщо у вас є, то контракт на 1 рік, оплата 2-х місяців (перші два або перший та останній) та 1-2 місяці як депозит.

Якщо чогось немає, то там уже все залежить від вашого красномовства та емпатії власника квартири.

Група допомоги пошуку оренди. https://t.me/lisbonuarazom/2881

Сайти для пошуку житла:

http://idealista.pt

https://www.uniplaces.com/

https://www.olx.pt/

https://www.roomgo.pt/

https://casa.sapo/

Як влаштувати дитину у дитсадок/школу в Португалії?

Діти віком до 18-ти років мають доступ до системи державної освіти на тих самих умовах, що й громадяни Португалії, уряд Португалії проводить політику, згідно з якою він захищає включення всіх дітей до системи освіти.

Проте мігранти кажуть, що потрапити до школи можна буде тільки з нового навчального року. Для маленьких дітей краще звичайна школа за місцем проживання, щоб отримати базу португальською. Приватні садки платні, ціна стартує від 350 євро та вище! Єдиної системи освіти по садках у Португалії немає, кожен використовує щось своє та міксує. У державних є ясла від 3 місяців до 1 року; є група 1-3 роки тощо. Важливо визначитися, де ви житимете, навіть на цей рік, потім зробити собі та дитині NIF, важливо мати саме NISS для садка, і звісно ж, коли оформлятиметеся в SEF, відразу озвучуйте свій запит по садочку. Зазвичай у такому невеликому віці беруть у державні садочки, якщо батьки працюють, і садочки такого формату відкриті з 7:45 до 19:30. Наступний навчальний рік заповнюють, починаючи з березня місяця.

Також є українські суботні школи у Лісабонському регіоні:

Яку грошову допомогу надають біженцям в Португалії?

Матеріальна допомога призначається тим, хто цього потребує, в розмірі 150 євро на людину.

Як влаштуватися на роботу в Португалії?

Громадяни повинні зареєструватися в будь-якому відділенні Інституту зайнятості та професійних курсів (IEFP) для отримання пропозицій про роботу.

Після реєстрації Інститут зайнятості та професійних курсів (IEFP) ділиться пропозиціями про роботу, які відповідають профілю кожного громадянина.

Ви можете надіслати електронну пошту на адресу:job.ukraine@iefp.pt

Додаткові ресурси для пошуку роботи

https://polyester-lunch-c3c.notion.site/8c9402a9fae64c6b9273eb15ef6843fb

Групи з актуальними вакансіями для переселенців:

https://t.me/robotapt , https://t.me/uposhuku , https://t.me/helpukrainiansjooble

Віддалена робота: https://t.me/workadojobs форму онлайн https://sefforukraine.sef.pt/

Детальніша інформація та корисні посилання:

Як вивчити португальську?

Ви можете зареєструватися в Інститутi зайнятості та професійних курсів (IEFP), щоб отримати доступ до сертифікованого навчання. Сторінка Інституту зайнятості та професійних курсів (IEFP) онлайн.

Ви можете зв’язатися з Верховним комісарiaтом з питань міграції (ACM) через будь-який Місцевий центр підтримки з питань інтеграції мігрантів (CLAIM), попросивши допомоги у визначенні існуючої пропозиції. Ви також можете шукати в Мережі центрів «Qualifica», на порталі пропозицій навчання або ознайомитися зі списком шкіл, які пропонують португальську мову для іноземцiв (PLA):

Мережа місцевих центрів підтримки інтеграції мігрантів (CLAIM)

Мережа центрів «Qualifica»

Портал пропозицій щодо навчання

Школи, які пропонують португальську мову для іноземцiв (PLA)

Також викладачі з усієї країни готові допомагати українцям у вивченні португальської мови безкоштовно (у форматі онлайн- та офлайн-занять). Наразі є кілька способів записатися на заняття.

Якщо ви бажаєте записатися на уроки онлайн, ви можете заповнити форму на сайті Instituto de Linguas da Universidade Nova de Lisboa. Це уроки, організовані викладачами Мовного інституту Університету Нова.

Курси португальської мови для іноземців – Рівень А1

Крім цього є група викладачів-волонтерів з різних точок країни та різних мовних шкіл/університетів. Уроки будуть проходити онлайн та офлайн. Розподіл у групи відбуватиметься вручну, тому не хвилюйтеся, якщо ви не одразу отримаєте запрошення та інформацію про початок занять. З вами обов’язково зв’яжуться.