Які компанії не пішли з росії? Цю інформацію має знати кожен українець, щоб бойкотувати їхні товари та послуги і, відповідно, не фінансувати війну в нашій країні. Українські студенти Стенфордського та Масачусетського університетів (США) створили сайт, який відстежує компанії, які не пішли з Росії

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24 лютого російська федерація вторглася в Україну та розв’язала повномасштабну війну. Армія країни-агресора за наказом володимира путіна почала обстрілювати та бомбардувати українські міста та села, руйнуючи інфраструктуру країни, знищуючи житлові квартали та вбиваючи мирне населення. Проте завдяки нашим хоробрим, стійким героям Збройних сил план кремля «взяти Україну за три дні» провалився.

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Вторгнувшись в Україну, російська федерація порушила норми міжнародного права та всі принципи моральності. Світова спільнота не підтримує політику кремля та регулярно накладає на країну-агресора серйозні санкції. Багато міжнародних компаній залишають ринок росії, щоб не підтримувати її економію і не фінансувати винищення українського народу. Однак так чинять не всі…

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Онлайн-карта компаній, які не пішли з росії

Українці закликають бойкотувати компанії, які не пішли з росії. Адже, продовжуючи свою діяльність на території країни-агресора, вони роблять внесок у її економіку і, відповідно, фінансують війну в Україні.

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Як же перевірити, чи залишили ринок росії компанії, товарами та послугами яких ми користуємося? Дуже просто! Спеціально для цього українські студенти Стенфордського та Массачусетського університетів (США) спільно розробили зручний та простий у використанні вебсайт. Це своєрідна онлайн-карта компаній, які не пішли з росії.

На сайті Don’t Fund War (з англійської — «Не фінансуй війну») зібрано детальну інформацію про підприємства та бренди, що підтримують економіку росії. Перевірити свою улюблену компанію тепер можна лише за декілька кліків. Більше того, розробники прописали чіткі дії, які кожен із нас може зробити, щоб переконати «криваві холдинги» припинити бізнес у рф.